तैजुल इस्लाम बन गए बांग्लादेश के सबसे बड़े गेंदबाज, महारिकॉर्ड किया अपने नाम

Taijul Islam, Bangladesh vs Ireland: तैजुल इस्लाम ने इतिहास रच दिया है. वह बांग्लादेश क्रिकेट टीम की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. 33 वर्षीय इस्लाम ने यह विशेष उपलब्धि आयरलैंड के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट मुकाबले में हासिल की है. पहली पारी में 4 विकेट चटकाने वाले इस्लाम ने दूसरी पारी में भी कहर बरपाती गेंदबाजी की है. टीम के लिए उन्होंने दूसरी पारी में खबर लिखे जाने तक 35.4 ओवरों की गेंदबाजी की है. इस बीच उन्होंने 2.71 की इकोनॉमी से 97 रन खर्च करते हुए 4 विकेट चटकाए हैं.

तैजुल इस्लाम ने शाकिब अल हसन का रिकॉर्ड किया ध्वस्त

तैजुल इस्लाम ने खास मामले में किसी और को नहीं बल्कि पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन को पछाड़ा है. 38 वर्षीय शाकिब अल हसन ने बांग्लादेश की तरफ से 2007 से 2024 के बीच 71 टेस्ट मैच खेलते हुए 121 पारियों में 246 विकेट चटकाए थे. वहीं तैजुल इस्लाम के नाम खबर लिखे जाने तक 250 विकेट हो गए हैं.

🏆 History made! Taijul Islam becomes Bangladesh's leading Test wicket-taker. pic.twitter.com/OvIeIQFCWG — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) November 22, 2025

तैजुल इस्लाम टेस्ट करियर

बात करें तैजुल इस्लाम के टेस्ट करियर के बारे में तो उन्होंने 2014 से खबर लिखे जाने तक बांग्लादेश की तरफ से 57* टेस्ट मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 102 पारियो में 31.02 की औसत से 250 सफलता हाथ लगी है. टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 2 बार 10, 17 बार 5 और 14 बार 4 विकेट चटकाने का कारनामा है.

बांग्लादेश की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाज

250 - तैजुल इस्लाम

246 - शाकिब अल हसन

210 - मेहदी हसन मिराज

100 - मोहम्मद रफीक

78 - मशरफे मुर्तजा

