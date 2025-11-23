विज्ञापन
विशेष लिंक

तैजुल इस्लाम बन गए बांग्लादेश के सबसे बड़े गेंदबाज, महारिकॉर्ड किया अपने नाम

Taijul Islam, Bangladesh vs Ireland: तैजुल इस्लाम बांग्लादेश क्रिकेट टीम की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
तैजुल इस्लाम बन गए बांग्लादेश के सबसे बड़े गेंदबाज, महारिकॉर्ड किया अपने नाम
तैजुल इस्लाम ने रचा इतिहास
  • तैजुल इस्लाम बांग्लादेश की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं
  • उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में कुल मिलाकर चार विकेट पहली पारी में चटकाए हैं
  • तैजुल इस्लाम ने शाकिब अल हसन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में 250 विकेट पूरे किए हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Taijul Islam, Bangladesh vs Ireland: तैजुल इस्लाम ने इतिहास रच दिया है. वह बांग्लादेश क्रिकेट टीम की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. 33 वर्षीय इस्लाम ने यह विशेष उपलब्धि आयरलैंड के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट मुकाबले में हासिल की है. पहली पारी में 4 विकेट चटकाने वाले इस्लाम ने दूसरी पारी में भी कहर बरपाती गेंदबाजी की है. टीम के लिए उन्होंने दूसरी पारी में खबर लिखे जाने तक 35.4 ओवरों की गेंदबाजी की है. इस बीच उन्होंने 2.71 की इकोनॉमी से 97 रन खर्च करते हुए 4 विकेट चटकाए हैं.

तैजुल इस्लाम ने शाकिब अल हसन का रिकॉर्ड किया ध्वस्त

तैजुल इस्लाम ने खास मामले में किसी और को नहीं बल्कि पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन को पछाड़ा है. 38 वर्षीय शाकिब अल हसन ने बांग्लादेश की तरफ से 2007 से 2024 के बीच 71 टेस्ट मैच खेलते हुए 121 पारियों में 246 विकेट चटकाए थे. वहीं तैजुल इस्लाम के नाम खबर लिखे जाने तक 250 विकेट हो गए हैं.

तैजुल इस्लाम टेस्ट करियर

बात करें तैजुल इस्लाम के टेस्ट करियर के बारे में तो उन्होंने 2014 से खबर लिखे जाने तक बांग्लादेश की तरफ से 57* टेस्ट मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 102 पारियो में 31.02 की औसत से 250 सफलता हाथ लगी है. टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 2 बार 10, 17 बार 5 और 14 बार 4 विकेट चटकाने का कारनामा है.

बांग्लादेश की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाज

250 - तैजुल इस्लाम

246 - शाकिब अल हसन

210 - मेहदी हसन मिराज

100 - मोहम्मद रफीक

78 - मशरफे मुर्तजा

यह भी पढ़ें- गुवाहाटी टेस्ट के पहले दिन कैसा रहा भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन? कोच मोर्ने मोर्कल ने बताया

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bangladesh, Taijul Islam, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now