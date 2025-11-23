गुवाहाटी टेस्ट के पहले दिन कैसा रहा भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन? कोच मोर्ने मोर्कल ने बताया

- मोर्ने मोर्कल ने दूसरे दिन जल्दी विकेट लेने की उम्मीद जताई है और गेंदबाजों की मेहनत की सराहना की है
- साउथ अफ्रीका ने पहले दिन छह विकेट पर 247 रन बनाए और टीम के बल्लेबाजों ने अच्छी साझेदारी की है
- भारतीय गेंदबाजों ने पहले दिन स्कोरिंग रेट को नियंत्रित किया और तीसरे सत्र में विकेट लेने की कोशिश की थी
भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल के मुताबिक टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट के पहले दिन काफी मेहनत की है. कोच को उम्मीद है कि गेंदबाज दूसरे दिन जल्दी बढ़त बना लेंगे. साउथ अफ्रीकी टीम ने पहले दिन के खेल तक 6 विकेट खोकर 247 रन बना लिए थे. मेजबान टीम मुकाबले के दूसरे दिन साउथ अफ्रीका को जल्द समेटकर मुकाबले में पकड़ बनाना चाहती है. भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज को 1-1 से बराबरी पर खत्म करना चाहेगी.
मोर्ने मोर्कल ने दूसरे दिन के खेल से पहले ब्रॉडकास्टर्स से कहा, 'जितनी जल्दी हो सके हमें विकेट लेने होंगे. जबरदस्त एनर्जी, बेहतरीन बॉडी लैंग्वेज के साथ शुरुआत करनी होगी. हमें यहां घंटे दर घंटे, सेशन दर सेशन खेलना है. हम जिन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें सच में कंट्रोल करना है. इसका मतलब है बॉल को सही एरिया में डालना होगा. हमने मुकाबले के पहले दिन बहुत मेहनत की है. उम्मीद है कि दूसरे दिन हम अच्छा खेल पाएंगे.'
मुकाबले के पहले दिन भारतीय गेंदबाजी को लेकर कोच मोर्कल ने कहा, 'शनिवार को मुझे लगा कि यह टेस्ट क्रिकेट का एक पारंपरिक दिन था. यहां एक अच्छी पिच थी. गेंदबाजों ने पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए बॉल से कड़ी मेहनत की. मुझे लगा कि हमने दूसरे सेशन में स्कोरिंग रेट को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा किया. तीसरे सेशन में विकेट लेना एक बेहतरीन कोशिश थी.'
साउथ अफ्रीका ने बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जारी इस मुकाबले में 109 ओवरों के खेल तक 6 विकेट खोकर 309 रन बना लिए हैं. इस टीम को एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 26.5 ओवरों में 82 रन जुटाए.
मार्करम ने 38 रन का योगदान टीम के खाते में दिया, जबकि रिकेल्टन ने 35 रन जोड़े. इनके अलावा, ट्रिस्टन स्टब्स ने 49 रन का योगदान दिया. कप्तान टेंबा बावुमा ने 41 रन बनाए.
साउथ अफ्रीकी टीम 246 के स्कोर तक 6 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरेन ने मजबूत साझेदारी करते हुए साउथ अफ्रीका को 300 के पार पहुंचा दिया.
भारत की तरफ से कुलदीप यादव 3 विकेट हासिल कर चुके हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा ने 1-1 विकेट निकाले हैं.
यह भी पढ़ें- IPL Slapgate 2008: श्रीसंत ने हरभजन सिंह के खिलाफ क्यों नहीं किया पलटवार? 'थप्पड़ कांड' पर आखिरकार तोड़ी चुप्पी
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं