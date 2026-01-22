आर या पार: सिर्फ़ 15 दिन बाकी, आज बांग्लादेश नहीं माना तो स्कॉटलैंड को मिलेगा मौका

T20 World Cup Bangladesh controversy: कुछ ही घंटों में 7 फ़रवरी से शुरू होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप को लेकर टीमों की तस्वीरें साफ़ हो जाएंगी. आईसीसी ने बुधवार को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग को खारिज करते हुए उसे भारत में ही वर्ल्ड कप खेलना का फ़ैसला सुनाया. आज बांग्लादेश को आईसीसी को अपनी राय बतानी है. इस फ़ैसले के लिए अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास ज़्यादा वक्त नहीं है. आज शाम ढाका समय के मुताबिक 3 बजे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और उनके खेल मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक में ये फ़ैसला लिया जाना है.

वोटिंग में बांग्लादेश को मिला पाकिस्तान का साथ

दिलचस्प है कि आईसीसी की इस बैठक में बांग्लादेश की मांग पर वोटिंग भी हुई. PTI के मुताबिक वेन्यु शिफ़्ट करने की मांग पर वोटिंग पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के को सिर्फ़ 2 वोट मिले. ज़ाहिर है एक वोट खुद बांग्लादेश का रहा जबकि उसे दूसरा वोट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से समर्थन के तौर पर मिला. 14 वोट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ गए.

बांग्लादेश क्रिकेट की किस्मत का फ़ैसला

टी-20 वर्ल्ड कप खेलने पर फ़ैसला लेने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज ढाका के इंटर कॉन्टिनेंटल होटल में 3 बजे शाम यानी भारतीय समय के मुताबिक 2:30 बजे शाम को बैठक बुलाई है. इस बैठक में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के साथ बांग्लादेश खेल मंत्रायल के सलाहकार डॉ. आसिफ़ नज़रूल के बीच सलाह-मशविरा होना है. डॉ. आसिफ़ नज़रूल का रुख अबतक भारत के ख़िलाफ़ और अड़ियल नज़र आया है. जबकि, बांग्लादेश के ख़िलाड़ी टी-20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं.

बांग्लादेश के क्रिकेटर्स टी-20 वर्ल्ड कप खेलने को लेकर एकजुट भी दिखे हैं. जबकि, वहां के कई राजनीतिज्ञ इस मुद्दे को वहां 12 फ़रवरी को होने वाले आम चुनाव में भुनाना चाहते हैं. बांग्लादेश में क्रिकेट फ़ैन्स की आदत में शुमार हो चुका है. इसलिए वर्ल्ड कप से बाहर रहने का फ़ैसला भी आसान नहीं होने वाला है.

कप्तान लिटन दास और खिलाड़ी हुए बेताब

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान लिटन दास ने कहा है कि वो इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि उनकी टीम टी-20 वर्ल्ड कप खेल पाएगी या नहीं. मंगलवार को कप्तान लिटन दास ने Espncricinfo से कहा, “अगर हमें पता होता कि हम किस ग्रुप में खेल रहे हैं और हमारी विपक्षी टीमें कौन सी हैं तो हमें मदद मिल जाती.” लिटन दास ये भी कहा, “आपने देखा है हमारी टीम का एलान हो गया है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों को अबतक नहीं पता है कि हम कहां खेलेंगे और किन देशों के ख़िलाफ़ खेलेंगे.”

वर्ल्ड कप में पहले भी बदली गई हैं टीमें

ये पहला मौक़ा नहीं है जब वर्ल्ड कप में टीमें बदली जा सकती हैं. इससे पहले भी साल 2009 में ज़िंबाब्वे की टीम इंग्लैंड में हुए टी-20 वर्ल्ड कप से राजनीतिक वजहों से बाहर हो गई थीं. तब भी स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल होने का मौक़ा मिला था. बांग्लादेश के भारत आकर नहीं खेलने की सूरत में एक बार फिर आईसीसी रैंकिंग्स में दुनिया की 14वें नंबर की टीम स्कॉटलैंड को भारत में वर्ल्ड कप खेलने का मौक़ा मिल सकता है.

बांग्लादेश के ग्रुप मैच

आईसीसी की बैठक के बाद बुधवार को ये तय हो गया कि बांग्लादेश को भारत में ग्रुप-C की टीमों के साथ ही खेलना होगा. ग्रुप-C में बांग्लादेश के साथ इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्ट इंडीज़ की टीमें शामिल हैं. बांग्लादेश को अपना पहला मैच वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 7 फ़रवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेलना है. कोलकाता में ही बांग्लादेश को 9 फ़रवरी को इटली और 14 फ़रवरी को इंग्लैंड से मैच खेलने हैं. 17 फ़रवरी को बांग्लादेश को ग्रुप का अपना आख़िरी मैच नेपाल के साथ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलना है.

बांग्लादेश के ग्रुप-C के मैच

7 फ़रवरी – वेस्ट इंडीज़ से, ईडन गार्डन्स, कोलकाता में

9 फ़रवरी- इटली से, ईडन गार्डन्स, कोलकाता में

14 फ़रवरी- इंग्लैंड से, ईडन गार्डन्स, कोलकाता में

17 फ़रवरी- नेपाल से, ईडन गार्डन्स, कोलकाता में

स्ताफ़िज़ुर-IPL विवाद से शुरू हुआ बवाल

मुस्ताफ़िज़ुर रहमान-IPL विवाद के बाद से बांग्लादेश अपने वेन्यु को भारत से शिफ़्ट कर श्रीलंका में किये जाने की मांग पर अड़ा हुआ था जिसे खारिज कर दिया गया है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुस्ताफ़िज़ुर-आईपीएल विवाद के बाद सुरक्षा का मुद्दा उठाकर भारत आने से इंकार कर दिया था. ICC ने साफ़ कर दिया है कि उसकी अपनी समिति की जांच के मुताबिक भारत में मैचों के दौरान सुरक्षा को लेकर कोई ख़तरा नहीं है. ऐसे में अगर बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर होता है तो उसे इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.



टी-20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश की टीम

लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन, परवेज़ हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदयोय, शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शैफ उद्दीन, शोरफुल इस्लाम