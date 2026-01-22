ICC से चमत्कार की उम्मीद, बांग्लादेश बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप वेन्यू की रिक्वेस्ट खारिज होने पर मांगा 24 घंटे का समय

- बांग्लादेश बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के मैच भारत से बाहर कराने की मांग की थी
- आईसीसी ने बांग्लादेश की इस मांग को ठुकरा दिया है और टूर्नामेंट भारत में ही कराने का फैसला किया है
- बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने या न लेने के लिए २४ घंटे की डेडलाइन दी गई है
T20 World Cup controversy: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम को एक 'चमत्कार' की उम्मीद है, क्योंकि आईसीसी ने 2026 के T20 वर्ल्ड कप के मैचों को भारत से बाहर शिफ्ट करने की उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है. BCB को बुधवार को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने या न लेने का फैसला करने के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दी गई थी और अगर बांग्लादेश ने भारत न जाने के अपने रुख पर कायम रहने का फैसला किया, तो उसकी जगह स्कॉटलैंड टी-20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया जाएगा. ESPNCricinfo की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमीनुल ने ही मौजूदा हालात के बारे में बांग्लादेश सरकार से बात करने के लिए और समय मांगा था.
अमीनुल ने कहा, "मैंने ICC बोर्ड से अपनी सरकार से आखिरी बार बात करने के लिए समय मांगा है, उन्होंने कहा कि "यह एक सही बात है, और मुझे उनसे वापस बात करने के लिए 24 या 48 घंटे का समय दिया. मैं सरकार पर दबाव नहीं डालना चाहता. हम जानते हैं कि भारत हमारे लिए सुरक्षित नहीं है. हम अपनी बात पर कायम हैं कि हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं. मुझे पता है कि आईसीसी ने हमें मना कर दिया है, लेकिन हम सरकार से एक बार फिर बात करेंगे. मैं सरकार के फीडबैक के बारे में आईसीसी को बताऊंगा."
अमीनुल ने कहा कि BCB अपने वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के मामले में 'चमत्कार' की उम्मीद कर रहा है और बताया कि खिलाड़ी टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं, लेकिन आखिरी फैसला सरकार का होगा. उन्होंने कहा, "बांग्लादेश के खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, बांग्लादेश सरकार चाहती है कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेले. लेकिन हमें नहीं लगता कि भारत हमारे खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित है. कोई भी सरकार सिर्फ़ खिलाड़ियों के बारे में नहीं सोचती, बल्कि जब वह कोई फ़ैसला लेती है, तो सभी के बारे में सोचती है."
इससे पहले, आईसीसी ने कहा था कि वर्ल्ड कप मैच तय शेड्यूल के हिसाब से ही होंगे क्योंकि भारत में टूर्नामेंट के किसी भी वेन्यू पर बांग्लादेश के खिलाड़ियों, अधिकारियों या फ़ैंस की सुरक्षा को कोई विश्वसनीय खतरा नहीं था.
यह फ़ैसला वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुई आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में लिया गया, जिसे बांग्लादेश बोर्ड की ओर से चिंता जताने और वेन्यू बदलने की मांग के बाद स्थिति पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था.
आईसीसी ने एक बयान में कहा, "आईसीसी बोर्ड ने कहा कि मौजूदा हालात में मैचों को दूसरी जगह ले जाने से आईसीसी इवेंट्स की पवित्रता खतरे में पड़ सकती है और एक ग्लोबल गवर्निंग बॉडी के तौर पर संगठन की निष्पक्षता कमज़ोर हो सकती है."
