IND vs NZ, 1st T20I: गौतम गंभीर की चतुराई ने पलट दी बाजी और टीम इंडिया को दिला दी जीत, मिल गया नया फिनिशर

Gautam Gambhir, IND vs NZ: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 मैच को 48 रन से अपने नाम किया.

Gautam Gambhir and Rinku Singh: भारत को मिली शानदार जीत
  • भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने पहले टी-20 मैच में रिंकू सिंह को मौका देकर अपनी रणनीति सफल बनाई
  • तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका मिला जिन्होंने पहले ओवर में कीवी बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे को आउट किया
  • रिंकू सिंह ने 20 गेंदों में 44 रन बनाकर टीम इंडिया के स्कोर को 238 रन तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई
IND vs NZ, 1st T20I: भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर की रणनीति को लेकर काफी बातें होती है, खासकर टेस्ट क्रिकेट में लेकिन जब बात वनडे और टी-20 में आती है तो गंभीर जो भी चाल चलते हैं वह अचूक साबित होती है. जैसे ही पहले टी-20 मैच में भी देखने को मिला, एक ओर जहां पहले टी-20 मैच से पहले बातें हो रही थी कि क्या भारतीय इलेवन में रिंकू सिंह को मौका मिलेगा. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रिंकू को मौका मिलना मुश्किल है लेकिन पहले टी-20 में उन सभी बातों को गंभीर ने झुठला दिया और पहले टी20 की प्लेइंग इलेवन में ऐसे बदलाव देखने को मिले जिसने भारत को पहले टी20 में जीत की नींव रखी. 

प्लेइंग इलेवन का शानदार चुनाव

पहले टी-20 में उम्मीद था कि हर्षित ऱाणा का साथ गंभीर नहीं छोड़ेंगे लेकिन कोच ने सही फैसला किया और उन्हें इलेवन से बाहर रखकर दो तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरेगी. टीम में अर्शदीप सिंह को मौका मिला, अर्शदीप ने गंभीर के फैसले को सही साबित किया और 4 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट लिए .अर्शदीप ने पहले ही ओवर में डेवॉन कॉनवे को आउट कर कीवी टीम को मुश्किल में डाल दिया. कॉनवे को बिना रन बनाए आउट होना भारत के लिए जीत की शुरुआत की थी. 

रिंकू सिंह को मौका देना

एशिया कप के बाद रिंकू सिंह टीम में थे. रिंकू को टी-20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किया गया है. ऐसे में गंभीर ने रिंकू को इलेवन में रखते हुए ये संकेत साफ दे दिए हैं कि आने वाले टी-20 वर्ल्ड कप में रिंकू सिंह बैकअप बल्लेबाज के तौर पर नहीं बल्कि एक फिनिशर के तौर पर खेंलेगे. 

गंभीर का फैसला और रिंकू सिंह ने बदल दी बाजी

गंभीर का यह फैसला सही साबित हुई. रिंकू सिंह  ने भारत की बल्लेबाजी के दौरान  20 गेंद पर 44 रन की आतिशी पारी खेली और टीम के स्कोर को 238 रन पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई, रिंकू ने 4 चौके और तीन छक्के लगाए, 

आखिरी ओवर में कूटे 21 रन

रिंकू ने भारत की पारी के आखिरी ओवर में 21 रन बनाए, दो छक्कों और दो चौकों सहित 21 रन बनाए जिसके कारण टीम इंडया का स्कोर 238 रन पर पहुंचा, रिंकू की पारी ने उन्हें टीम इंडिया का नया फिनिशर बना दिया है. अबतक रिंकू ने  अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में, 36 मैचों में 45.69 के औसत से 594 रन बनाए हैं, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं.

गंभीर ने दी थी सलाह

जब रिंकू बल्लेबाजी कर रहे थे तो कोच गंभीर ने उन्हें रनों का इंटेंट बनाए रखने की सलाह दी थी और भरोसा दिलाया था कि आज असफल भी हो गए तो आपकी जगह टीम में रहेगी. गंभीर की ओर से दिए गए इस आत्मविश्वास ने रिंकू को फिनिशर बना दिया और आखिरी समय में आतिशी बल्लेबाजी कर मैच का रूख बदल कर रख दिया. 

48 रन से जीता भारत

 भारत ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 7 विकेट पर 238 रन बनाए जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए और 48 रन से मैच को जीत लिया.  5 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे हो गया है. 

मैन ऑफ द मैच बने अभिषेक शर्मा

मैच में अभिषेक शर्मा ने कमाल की पारी खेली और 35 गेंद पर 84 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल रहे. अभिषेक ने 240 के स्ट्राइक रेट के साथ 84 रन की पारी खेली, अभिषेक की पारी ने भारत के लिए बड़े स्कोर की नींव रखी थी. 

Gautam Gambhir, Rinku Khanchand Singh, India Vs New Zealand 2026, Cricket
