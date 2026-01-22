विज्ञापन
Stock Market Updates: शेयर बाजार में आज की तेजी इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले तीन दिनों में शेयर बाजार बुरी तरह टूटा था. हालात इतने खराब थे कि सिर्फ तीन दिनों में निवेशकों के करीब 14 लाख करोड़ रुपये डूब गए थे.

Stock Market Today: ट्रंप के एक फैसले से शेयर बाजार में तूफानी तेजी,सेंसेक्स 800 अंक चढ़ा,निवेशकों की बल्ले-बल्ले
Share Market Updates: बाजार में आज जो हरियाली दिख रही है, उसके पीछे दुनिया भर से मिल रहे अच्छे संकेत हैं.
  • गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार ने तेजी दिखाते हुए सेंसेक्स में 800 अंक की बढ़त दर्ज की है.
  • निफ्टी ने भी 25,400 अंक का स्तर पार करते हुए 1 प्रतिशत की मजबूती दिखाई है.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय नाटो देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी वापस लेकर बाजार का मूड पॉजिटिव कर दिया.
नई दिल्ली:

पिछले तीन दिनों से शेयर बाजार में जो कोहराम मचा था, वह आज गुरुवार, 22 जनवरी को थम गया है. भारतीय शेयर बाजार ने आज सुबह बहुत ही शानदार वापसी की है. जैसे ही बाजार खुला, चारों तरफ खरीदारी देखने को मिली. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 580 अंक की मजबूती के साथ 82,490 के लेवल पर पहुंच गया था. वहीं निफ्टी ने भी 187 अंकों की छलांग लगाकर 25,300 का स्तर पार कर लिया. पिछले कुछ दिनों से लगातार पैसा खो रहे निवेशकों के लिए यह सुबह बड़ी राहत लेकर आई है.

सेंसेक्स 800 अंक चढ़ा, निफ्टी में 25,400 के पार

सुबह 9:34 बजे तक  निवेशकों का उत्साह इतना बढ़ गया कि सेंसेक्स ने अपनी बढ़त को तेज करते हुए 812 अंकों की भारी उछाल दर्ज की और यह 82,721 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं निफ्टी ने भी अपनी मजबूती बरकरार रखते हुए पूरे 1 प्रतिशत की बढ़त हासिल की और 25,410 के आंकड़े को छू लिया. 

ट्रंप के फैसले ने बदला बाजार का मूड 

शेयर बाजार में इस जबरदस्त तेजी के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा फैसला है, जिसने गुरुवार को दुनियाभर के निवेशकों को बड़ी राहत दी. दरअसल, ट्रंप ने यूरोपीय नाटो (NATO) देशों पर नए टैरिफ लगाने की अपनी धमकी को वापस ले लिया है. इसके साथ ही ग्रीनलैंड को लेकर नाटो के साथ एक डील के फ्रेमवर्क की भी घोषणा की गई है. इस फैसले के बाद दुनियाभर के बाजारों में डर का माहौल खत्म हुआ. जिसका सीधा और बड़ा असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा है.

सभी सेक्टोरल इंडेक्स में तेजी 

निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 1.4 प्रतिशत की तेजी आई, तो वहीं निफ्टी स्मॉलकैप में 1 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई.सेक्टरवार देखें, तो सभी इंडेक्स हरे निशान में थे.निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स (2% ), निफ्टी ऑटो और बैंक इंडेक्स (1%), निफ्टी आईटी इंडेक्स (0.9%) और निफ्टी मेटल (0.8%) की बढ़त देखी गई थी.

अदाणी पोर्ट्स टॉप गेनर्स में शामिल

BSE लिस्टेड शेयरों  में टाटा स्टील, अदाणी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, बीईएल, एसबीआई, कोटक बैंक, सन फार्मा, ट्रेंट, एम एंड एम, बजाज फिनसर्व, इंडिगो और आईटीसी सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले शेयरों में शामिल थे, जिनमें 1 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

पिछले 3 दिनों का डर हुआ खत्म

बाजार में यह तेजी इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि पिछले तीन दिनों में शेयर बाजार बुरी तरह टूटा था. बुधवार को जब बाजार बंद हुआ था, तब सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखी गई थी. भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ. दिन के अंत में सेंसेक्स 270.84 अंक या 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,909.63 और निफ्टी 75 अंक या 0.30 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,157.50 पर था.

हालात इतने खराब थे कि सिर्फ तीन दिनों में निवेशकों के करीब 14 लाख करोड़ रुपये डूब गए थे. बीएसई में लिस्टेड कंपनियों की कुल वैल्यू गिरकर 454 लाख करोड़ रुपये से नीचे आ गई थी. लेकिन आज की बढ़त ने निवेशकों के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान ला दी है.

क्यों आई अचानक इतनी बड़ी तेजी? 

बाजार में आज जो हरियाली दिख रही है, उसके पीछे दुनिया भर से मिल रहे अच्छे संकेत हैं. दरअसल, ग्रीनलैंड को लेकर जो तनाव चल रहा था, वह अब कम होता दिख रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर नए टैरिफ लगाने की अपनी धमकी को फिलहाल टाल दिया है. इस खबर के बाद अमेरिका के बाजार (Wall Street) में बुधवार को जबरदस्त तेजी आई. जब दुनिया के सबसे बड़े बाजार में रौनक लौटती है, तो उसका असर भारतीय बाजार पर भी दिख रहा है.

दुनिया भर के बाजारों का हाल 

अमेरिकी बाजारों में डाओ जोन्स और नैस्डैक में 1 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. इसका असर आज सुबह एशियाई बाजारों पर भी दिखा. जापान का निक्केई और दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं. विदेशी बाजारों से मिल रहे इन्हीं पॉजिटिव संकेतों ने भारतीय निवेशकों को आज जमकर खरीदारी करने का मौका दे दिया है.

