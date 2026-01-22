विज्ञापन
विशेष लिंक

'मुझ पर दबाव था', रिंकू सिंह ने खोला राज, गौतम गंभीर के कहने पर मैच फिनिशर की भूमिका में उतरे

Rinku Singh react on Gautam Gambhir: भारत की जीत में अभिषेक शर्मा ने धमाका किया और 84 रन की पारी खेली, इसके बाद रिंकू सिंह ने 20 गेंद पर 44 रन की नाबाद पारी खेलकर भारत के स्कोर को 238 रन पर ले जाने का काम किया.

Read Time: 3 mins
Share
'मुझ पर दबाव था', रिंकू सिंह ने खोला राज, गौतम गंभीर के कहने पर मैच फिनिशर की भूमिका में उतरे
Rinku Singh Big Statement on Gautam Gambhir:
  • भारत ने पहले टी-20 मैच में 48 रन से जीत दर्ज की, जिसमें अभिषेक शर्मा ने 84 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली
  • रिंकू सिंह ने 20 गेंदों पर 44 रन की नाबाद पारी खेलकर भारत के कुल स्कोर को 238 रन तक पहुंचाया
  • रिंकू सिंह ने मैच के बाद बताया कि टीम में अंदर-बाहर होने के कारण उन पर काफी दबाव था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Rinku Singh on Gautam Gambhir: भारत को पहले टी-20 में 48 रन से जीत मिली, भारत की जीत में अभिषेक शर्मा ने धमाका किया और 84 रन की पारी खेली, इसके बाद रिंकू सिंह ने 20 गेंद पर 44 रन की नाबाद पारी खेलकर भारत के स्कोर को 238 रन पर ले जाने का काम किया. आखिरि में भारतीय टीम यह मैच 48 रन से जीतने में सफल रही. मैच में अभिषेक शर्मा के अलावा रिंकू ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की उसने फैन्स का दिल जीत लिया, रिंकू ने मैच के बाद अपनी पारी को लेकर बात की और माना है कि टीम से अंदर-बाहर होने से उनके ऊपर काफी दबाव था.'

रिंकू ने मैच के बाद कहा, "मुझ पर दबाव था क्योंकि मैं टीम में अंदर-बाहर हो रहा था. प्लान था कि सिंगल और डबल लेकर अपनी पारी को आगे बढ़ाउंगा, और बीच-बीच में बाउंड्री मारता रहूंगा. साथ ही, आखिर तक टिके रहना और मैच खत्म करना था. मैंने वही किया.गौतम गंभीर सर ने मुझसे कहा कि इरादा पक्का रखो और अंत तक खेलते रहो". 

रिंकू ने आगे कहा, "मैं अर्शदीप पाजी के साथ बैटिंग कर रहा था और प्लान था कि सिंगल लें और फिर मैंने उनसे कहा कि मैं आखिरी ओवर खेलना चाहता हूं. जब आप 5, 6 और 7 नंबर पर बैटिंग करते हैं तो यही माइंडसेट होता है". 

जब अर्शदीप ने वो डॉट बॉल खेलीं तो उनसे क्या बात हुई?

"कुछ नहीं.  मैंने बस उनसे कहा कि शांत रहो और सिंगल लेने की कोशिश करो और स्ट्राइक मुझे दो. कोई बात नहीं, ऐसा होता है. मैंने उनसे कहा कि आखिरी दो गेंदों पर बॉल को हिट करने का समय आ गया है और उन्होंने चौका भी मारा". बता दें कि 19वें ओवर में अर्शदीप ने तीन  गेंद ऐसी खेली जिसपर कोई रन नहीं बना था. फिर रिंकू ने अर्शदीप से बीत की थी. 

कैच छूटने पर पर भी रिंकू सिंह ने रिएक्ट किया और कहा,  "यहा लाइट्स में कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने बस एक कैच छोड़ दिया और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है. यह सीरीज़ बहुत ज़रूरी है, हम इसे जीतना चाहते हैं.  हम इस कॉन्फिडेंस और मोमेंटम को वर्ल्ड कप में आगे ले जाना चाहते हैं और उसे जीतना चाहते हैं".

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gautam Gambhir, Rinku Khanchand Singh, India Vs New Zealand 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now