Gold Silver Rate Today: सोना-चांदी हुआ धड़ाम! आसमान छू रही कीमतों के बीच भरभरा कर गिरे दाम, जानें आज क्या है भाव

Gold, Silver Prices In India Today: अगर आप सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आज की सुबह आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है. आसमान छू रही कीमतों के बीच गुरुवार, 22 जनवरी को सोने-चांदी के भाव (Gold-Silver Price Crash) में अचानक बड़ा उलटफेर देखने को मिला. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना और चांदी ताश के पत्तों की तरह ढह गए. महज कुछ ही घंटों के कारोबार में सोना ₹3,000 से ज्यादा टूट गया, वहीं चांदी में भी ₹7,000 से अधिक की जोरदार गिरावट दर्ज की गई. इस गिरावट ने न केवल निवेशकों को चौंका दिया है, बल्कि उन आम खरीदारों को भी राहत दी है जो बजट बिगड़ने के डर से खरीदारी टाल रहे थे.

आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोने-चांदी की चमक अचानक फीकी पड़ गई. यानी कीमतों में गिरावट की वजह क्या है. इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आज देश के बड़े शहरों में क्या रेट चल रहा है और आपके शहर में ताजा भाव क्या है.

MCX पर गोल्ड 3000 रुपये से ज्यादा टूटा (Gold Price Today)

22 जनवरी 2026 को सुबह करीब 10 बजकर 36 मिनट पर MCX पर गोल्ड फ्यूचर्स में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. फरवरी एक्सपायरी वाला सोना करीब 3072 रुपये टूटकर 149790 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. कारोबार की शुरुआत 151557 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास हुई थी, जबकि पिछला बंद भाव 152862 रुपये प्रति 10 ग्राम था. यानी एक ही दिन में सोने में करीब 2 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली.

MCX पर चांदी में भी जोरदार गिरावट (Silver Price Today)

सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी तेज गिरावट आई. मार्च एक्सपायरी वाली चांदी करीब 7492 रुपये टूटकर 311000 रुपये प्रति किलो पर कारोबार करती दिखी. सुबह चांदी का ओपन करीब 319843 रुपये प्रति किलो था, जबकि पिछला बंद भाव 318492 रुपये प्रति किलो के आसपास था. यानी चांदी में करीब 2.35 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.

देशभर में सोने चांदी के ताजा भाव (Gold Today Rate)

इंडिया बुलियन की वेबसाइट के मुताबिक, आज देश में औसतन सोना करीब 153810 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी का औसत भाव 317230 रुपये प्रति किलो के आसपास है. MCX पर गिरावट के बाद भी रिटेल मार्केट में भाव अभी ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं.

देश के बड़े शहरों में आज सोने का रेट (Gold Price Today on 22 Jan)

मुंबई में आज 24 कैरेट सोना करीब 153530 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है. कोलकाता में भाव लगभग 153330 रुपये है, जबकि दिल्ली में सोना करीब 153270 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. चेन्नई में आज सोना करीब 153980 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है. हैदराबाद में भाव 153780 रुपये और बेंगलुरु में करीब 153660 रुपये के आसपास चल रहा है.

शहरों के हिसाब से चांदी का रेट (Today Silver Rate)

आज चांदी का औसत भाव देशभर में करीब 317230 रुपये प्रति किलो है. मुंबई में चांदी करीब 316660 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही है. दिल्ली में चांदी का रेट करीब 316110 रुपये प्रति किलो है. वहीं चेन्नई में रेट 317580 रुपये और हैदराबाद में रेट 317160 रुपये प्रति किलो के आसपास चल रहा है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना और चांदी की कीमतों में दबाव

सोना और चांदी की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी असर दिखा है. ग्लोबल मार्केट में गुरुवार को सोने में गिरावट देखी गई, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर नए टैरिफ लगाने की धमकी वापस ले ली है. इसके अलावा ग्रीनलैंड को लेकर भी सख्त बयान से पीछे हटने की खबर आई, जिससे सुरक्षित निवेश की मांग कम हुई और सोने पर दबाव बना.

डॉलर मजबूत होने से भी टूटी कीमत

अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मजबूत होने से भी सोने और चांदी की कीमतों पर असर पड़ा. स्पॉट गोल्ड करीब 1 फीसदी गिरकर 4793 डॉलर प्रति औंस के आसपास आ गया, जबकि पिछले सत्र में यह रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा था. यूएस गोल्ड फ्यूचर्स भी करीब 1 फीसदी टूटकर 4790 डॉलर प्रति औंस के पास आ गए.

अगर आप शादी या निवेश के लिए सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो कीमतों में आई यह गिरावट आपके लिए खरीदारी का शानदार मौका बन सकती है. हालांकि बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहता है, इसलिए खरीदारी से पहले अपने बजट और जरूरत को जरूर देखें. आने वाले दिनों में ग्लोबल खबरों के चलते सोने चांदी के भाव में और बदलाव देखने को मिल सकता है, ऐसे में बाजार पर नजर बनाए रखना जरूरी है.