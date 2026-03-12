विज्ञापन
T20 World Cup: अक्षर पटेल को ड्रॉप करने पर जमकर हुआ था बवाल, अब सूर्यकुमार यादव ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'मुझे अफ़सोस है..'

Suryakumar Yadav on Dropping Axar Patel: अक्षर चोट की वजह से नीदरलैंड्स के खिलाफ आखिरी ग्रुप स्टेज मैच नहीं खेल पाए, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर को खिलाने का फैसला टैक्टिकल था. सूर्यकुमार ने इस फैसले और हार के बाद अक्षर के साथ हुई बातचीत के बारे में खुलकर बात की.

Suryakumar Yadav on Droping Axar Patel from Playing XI vs South Africa

Suryakumar Yadav on Dropping Axar Patel: भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने माना कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मैच के लिए ऑल-राउंडर अक्षर पटेल को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखना उनकी 'गलती' थी. हाल ही में एक इंटरव्यू में, सूर्यकुमार ने बताया कि अक्षर इस फैसले से बहुत परेशान थे और उन्होंने मैच के बाद ऑलराउंडर से पर्सनली माफी मांगी. यह फैसला बहुत उल्टा पड़ा क्योंकि इंडिया को प्रोटियाज से बुरी तरह हार मिली. साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार, भारत की टूर्नामेंट में एकमात्र हार रही और इसने टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के विजय रथ को रोका. हालांकि, अक्षर चोट की वजह से नीदरलैंड्स के खिलाफ आखिरी ग्रुप स्टेज मैच नहीं खेल पाए, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर को खिलाने का फैसला टैक्टिकल था. सूर्यकुमार ने इस फैसले और हार के बाद अक्षर के साथ हुई बातचीत के बारे में खुलकर बात की.

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए सूर्यकुमार यादव ने कहा,"वह (अक्षर पटेल) बहुत गुस्से में था — और उसे होना भी चाहिए था. वह एक अनुभवी खिलाड़ी है, वह एक फ्रेंचाइजी को लीड करता है. उसे गुस्सा होना चाहिए." "मैंने माफ़ी मांगी. मैंने उनसे कहा कि मुझसे गलती हुई है, और मुझे अफ़सोस है, लेकिन यह टीम का फ़ैसला था. यह एक मुश्किल बातचीत थी. उन्होंने इसे हल्के में लिया और हमने अगले दिन इस पर बात की."

वहीं अक्षर पटेल ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की जीत को एक इमोशनल और कभी न भूलने वाला पल बताया. अक्षर ने बताया कि यह जीत तब और भी खास हो गई जब उनके बेटे ने उन्हें पहली बार स्टैंड से खेलते हुए देखा. अक्षर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,"वर्ल्ड कप जीतना एक ऐसी चीज है जिसका आप बचपन में सपना देखते हैं. लेकिन आज यह जानकर और भी खास लगा कि हमारा छोटा हक्ष स्टैंड में था, अपने पापा को पहली बार खेलते हुए देख रहा था. यह पल हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा. एक ऐसा पल जो मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा."

बता दें, रविवार को अहमदाबाद में टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने न्यूज़ीलैंड को 96 रन से हरा दिया. इस तरह भारत अपनी धरती पर टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनी. वह लगातार टाइटल जीतने वाली भी पहली टीम बन गई. साथ ही, वह तीन बार (2007, 2024 और 2026) ट्रॉफी उठाने वाली अकेली टीम है.

