विज्ञापन
विशेष लिंक

ICC vs PCB: आईसीसी ने पीसीबी को दिया 440 वोल्ट का झटका, तीन मांगों को ठुकराया, जानें क्या थे वो

पीसीबी और बीसीबी की तरफ से पहली मांग यह थी कि भारत को पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज पर बातचीत के लिए कहा जाना चाहिए. मगर आईसीसी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है.

Read Time: 3 mins
Share
ICC vs PCB: आईसीसी ने पीसीबी को दिया 440 वोल्ट का झटका, तीन मांगों को ठुकराया, जानें क्या थे वो
ICC chairman Jay Shah and PCB chairman Mohsin Naqvi
  • पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत-पाक मैच के बहिष्कार पर आईसीसी के साथ बैठक की थी
  • पीसीबी और बीसीबी ने भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज पर बातचीत की मांग आईसीसी से की थी लेकिन इसे खारिज किया गया
  • त्रिकोणीय सीरीज की मांग भी आईसीसी ने अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं होने के कारण अस्वीकार कर दी थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बीते रविवार (आठ फरवरी 2026) को आईसीसी, पीसीबी और बीसीबी के बीच लाहौर स्थित गद्दाफी स्टेडियम में खास बैठक हुई. जहां 15 फरवरी को कोलंबो में खेले जाने वाले भारत-पाक मैच के बहिष्कार पर चर्चा की गई. यहां पीसीबी और बीसीबी की तरफ से आईसीसी के सामने कई शर्तें रखी गई थीं. जिसमें से आईसीसी ने कई शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने कौन-कौन सी शर्तें रखी थीं, वो इस प्रकार हैं- 

1- पीसीबी और बीसीबी की तरफ से पहली मांग यह थी कि भारत को पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज पर बातचीत के लिए कहा जाना चाहिए. मगर आईसीसी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है. यहां तक ​​कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल भी उनके अधीन नहीं आता है.

2- पीसीबी और बीसीबी की दूसरी मांग यह थी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच त्रिकोणीय सीरीज खेली जानी चाहिए. मगर आईसीसी ने इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया. बोर्ड ने कहा कि यह भी उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है. 

3 - तीसरी मांग यह थी कि भारतीय टीम को इस साल सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा करना चाहिए. जिसपर आईसीसी ने कहा कि यह फैसला भी उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है. 

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आईसीसी के सामने रखी गई मांगें 

बांग्लादेश के लिए वित्तीय जुर्माना 

पीसीबी ने जोर दिया है कि बांग्लादेश को आईसीसी से पूरी रेवेन्यू शेयर मिलनी चाहिए, जिस पर आईसीसी ने पहले ही सहमति जता दी है.

बांग्लादेश के लिए कम्पन्सटरी आईसीसी इवेंट 

पीसीबी ने पिछले साल महिलाओं के टी20 वर्ल्ड कप को बांग्लादेश से दुबई शिफ्ट करने के बाद एक वैकल्पिक ग्लोबल टूर्नामेंट की मांग की है. अगले चक्र में अंडर 19 वर्ल्ड कप की संभावना है.

भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय सीरीज

पीसीबी ने आईसीसी से हस्तक्षेप करने की मांग की, लेकिन आईसीसी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि द्विपक्षीय सीरीज उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है.

भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश त्रिकोणीय सीरीज 

पीसीबी का कहना था कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच त्रिकोणीय सीरीज होनी चाहिए. जिसे आईसीसी ने खारिज कर दिया है.

2026 में बांग्लादेश का भारत दौरा

आईसीसी ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि दौरे द्विपक्षीय रूप से तय किए जाते हैं.

आईसीसी ने पीसीबी को 24 घंटे का समय दिया है, और जल्द ही एक फोलो-अप मीटिंग होने की संभावना है.

यह भी पढ़ें- VIDEO: हरभजन ने हार्दिक को बताया 'देवदास' तो आशीष नेहरा बोले- वो तो रोज पारो बदलता है
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Pakistan, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now