T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आना 'असंभव', टॉप अधिकारी का दावा- ICC की सुरक्षा टीम ने दी तीन वजहें

T20 World Cup 2026 Bangladesh Venue Change Request: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के आदेश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से पहले रिलीज कर दिया. इस फैसले के बाद से उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. बांग्लादेश ने खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत का दौरा नहीं करने का फैसला लिया और आईसीसी को अपने मैचों के वेन्यू शिफ्ट करने को लेकर पत्र लिखा. रिपोर्ट्स की मानें तो आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश बोर्ड को साफ कहा गया कि या को वह भारत में मैच खेले या प्वॉइंट गंवाए. इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक और पत्र लिखा. बांग्लादेश की मांग पर रविवार को बीसीसीआई और आईसीसी की एक अहम बैठक होनी थी. इस बैठक में क्या फैसला हुआ यह तो सामने नहीं आया है लेकिन इस बीच बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर ने आईसीसी की सुरक्षा टीम के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि उनकी टीम को कथित तौर पर तीन खतरे बताए गए हैं.

आईसीसी की ओर से बांग्लादेश को अभी कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है, लेकिन भारत विरोधी रुख के लिए जाने जाने वाले आसिफ नजरूल (बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार) ने दावा किया है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) को आईसीसी की सुरक्षा टीम से एक पत्र मिला है. नजरूल ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया,"हमें आईसीसी को भेजे गए दो पत्रों का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है. साथ ही, इस बीच, आईसीसी सुरक्षा टीम, सुरक्षा के प्रभारी लोगों ने बीसीबी को एक पत्र दिया है. उस पत्र में कहा गया है कि अगर तीन चीजें होती हैं, तो बांग्लादेश टीम के लिए सुरक्षा खतरा बढ़ जाएगा."

आसिफ नजरूल ने कथित तौर पर दावा किया,"एक तो यह कि मुस्तफ़िज़ [रहमान] को बांग्लादेश टीम में शामिल किया जाए. दूसरा, अगर बांग्लादेश टीम के फैंस बांग्लादेश की राष्ट्रीय जर्सी, जो कि हमारी राष्ट्रीय जर्सी है, पहनकर घूमते हैं. और तीसरा यह कि चुनाव जितना करीब आएगा, बांग्लादेश टीम के लिए सुरक्षा ख़तरा उतना ही बढ़ेगा." "आईसीसी सुरक्षा टीम के इस बयान से साबित हो गया है कि बांग्लादेश भारत में टी20 विश्व कप खेलने की स्थिति में नहीं है"

आसिफ नजरूल ने आगे कहा,"अगर आईसीसी हमसे उम्मीद करती है कि हम अपने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के बिना एक क्रिकेट टीम बनाएंगे, हमारे फैंस बांग्लादेश की जर्सी नहीं पहन पाएंगे, और हम क्रिकेट खेलने के लिए बांग्लादेश के चुनावों को स्थगित कर देंगे, तो इससे अधिक बेतुकी, अवास्तविक और अनुचित उम्मीद नहीं हो सकती है." आईसीसी ने अभी तक अपनी सुरक्षा टीम से पत्र की पुष्टि नहीं की है और ना ही कोई खंडन आया है.

वहीं सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) इस सप्ताह सोमवार और मंगलवार के बीच राष्ट्रीय टीम के टी20 विश्व कप 2026 मैचों को भारत से स्थानांतरित करने के बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के अनुरोध का जवाब देगी. हालांकि, ICC द्वारा BCB के अनुरोध को स्वीकार करने की संभावना नहीं है और इसके बजाय चेन्नई और तिरुवनंतपुरम को वैकल्पिक स्थल के रूप में सुझाया गया है. बांग्लादेश को फिलहाल अपने ग्रुप-स्टेज मैच कोलकाता और मुंबई में खेलने हैं.

इससे पहले, बांग्लादेश ने चेन्नई को एक विकल्प के रूप में खारिज कर दिया था, बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने कहा था कि इसे उनकी सरकार द्वारा स्वीकार किया जा सकता है. उन्होंने सिलहट में संवाददाताओं से कहा,"आप जानते हैं कि हम इस विश्व कप के संबंध में अकेले निर्णय नहीं ले रहे हैं, हम सरकार के साथ इस पर चर्चा करेंगे और हम अभी भी वहीं हैं जहां हम खड़े थे." बांग्लादेश सरकार को आगामी टी20 विश्व कप पर सुरक्षा चिंताओं के संबंध में भारत सरकार से सीधे संवाद की भी उम्मीद है.

