T20 वर्ल्ड कप मीटिंग में बांग्लादेश के अधिकारी का हुआ बुरा हाल, तनाव हुआ इतना कि आपे से हुआ बाहर- रिपोर्ट

- बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत में खेलने से इनकार किया था
- आईसीसी ने बांग्लादेश की श्रीलंका में मैच शिफ्ट करने की मांग को खारिज कर दिया था
- बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाने के बाद उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है
Bangladesh T20 World Cup controversy: बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गया है. मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएस से बाहर होने के बाद, बांग्लादेश ने आईसीसी से संपर्क किया और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए वर्ल्ड इवेंट के लिए भारत जाने से इनकार कर दिया था. इसके बाद बोर्ड और आईसीसी के बीच लंबी बातचीत हुई क्योंकि बांग्लादेश चाहता था कि उसके T20 वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं, जो इस इवेंट का को-होस्ट है लेकिन आईसीसी ने उनकी एक न सुनी और बांग्लादेश को टूर्नामेंट को बाहर कर दिया. आईसीसी ने बांग्लादेश की अपील को मंज़ूरी नहीं दी और बांग्लादेश को अपनी भागीदारी पर फैसला लेने के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दी. जब बांग्लादेश अपनी बात पर अड़ा रहा, तो ICC ने आखिरकार बांग्लादेश को हटाकर और उसकी जगह स्कॉटलैंड टूर्नामेंट में शामिल कर लिया.
वहीं, क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जब बांग्लादेश को अपना आखिरी फैसला देने के लिए डेडलाइन दी गई, तो ICC के CEO संजोग गुप्ता बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के सदस्यों के साथ संपर्क में रहे. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के दौरान तनाव काफी बढ़ गया था और BCB के चेयरमैन अमीनुल इस्लाम ने गुस्सा ज़ाहिर करते हुए यह साफ कर दिया कि वह ICC की दलील को मानने को तैयार नहीं हैं.
बांग्लादेश को इस मेगा इवेंट के दौरान कोलकाता और मुंबई में कुल चार मैच खेलने थे. उन्हें इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्टइंडीज के साथ ग्रुप C में रखा गया था. अब उनकी जगह स्कॉटलैंड ने ले ली है, जिसने T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई न कर पाने वाली बेस्ट रैंक वाली टीम होने के नाते जगह बनाई है. शनिवार को, ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड की एंट्री की घोषणा करते हुए इस मुद्दे पर विस्तार से जानकारी दी.
