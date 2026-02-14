IND vs PAK: पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक सीधे हाथ से बॉलिंग क्यों नहीं कर सकते? खुद बताई वजह

T20 World Cup 2026, IND vs PAK: पाकिस्तानी मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन मौजूदा टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान जांच के दायरे में आ गया है. तारिक, जिनका हाथ मुड़ा हुआ दिखता है, उनका रन-अप अलग तरह का है. वह क्रीज तक दौड़ते हैं, दो से तीन सेकंड रुकते हैं, और उसके बाद ही अपनी डिलीवरी पूरी करते हैं. तारिक की उनके अनोखे बॉलिंग एक्शन के लिए कई लोगों ने आलोचना की है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन भी शामिल हैं.

उस्मान तारिक सीधे हाथ से बॉलिंग क्यों नहीं कर सकते?

28 साल के उस्मान तारिक ने हाल ही में बताया कि वह सीधे हाथ से बॉलिंग क्यों नहीं कर पाते. उन्होंने कहा कि उनके हाथ में दो कोने हैं, जिससे उनके लिए अपना हाथ सीधा करना मुश्किल हो गया है. 2025 पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) सीज़न के दौरान उनके बॉलिंग एक्शन पर शक था, लेकिन उन्हें दोनों बार बॉलिंग करने की इजाज़त मिल गई थी.

उस्मान तारिक ने इस साल की शुरुआत में द नेशनल को बताया था "आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में दो कोने हैं, जिससे मेरे लिए अपना हाथ सीधा करना मुश्किल हो जाता है. यह मुड़ा हुआ रहेगा, जिससे देखने वालों को कन्फ्यूजन होता है. मैंने पाकिस्तान में लैब से दो टेस्ट दिए हैं, और मेरा एक्शन क्लियर हो गया था."

उन्होंने लोगों से अपील की कि आरोप लगाने से पहले बॉलिंग एक्शन के बारे में खुद रिसर्च करें, उन्होंने कहा "बात यह है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से यह मैसेज देना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति जो इन चीजों पर कमेंट कर रहा है, उन्हें पहले क्रिकेट के बारे में पढ़ना चाहिए, फिर आरोप लगाने चाहिए." उन्होंने कहा, "अगर आपको क्रिकेट या किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, और आप उस पर कमेंट कर रहे हैं या अपने विचार शेयर कर रहे हैं, तो यह बिल्कुल गलत है."

ICC के नियम क्या है?

ICC के अनुसार, नियम कहते हैं कि “इललीगल बॉलिंग एक्शन वह है जिसमें खिलाड़ी बॉल फेंकने के बजाय गेंद को थ्रो कर रहा है. इसे तब समझा जाता है जब हाथ के हॉरिजॉन्टल पहुंचने और बॉल छोड़े जाने के बीच कोहनी 15 डिग्री से ज़्यादा फैली हो.”

तारिक का बॉलिंग एक्शन ICC के नियम के मुताबिक

अभी, तारिक का बॉलिंग एक्शन ICC के नियम के मुताबिक है, तारिक ने मंगलवार को USA के खिलाफ पाकिस्तान के दूसरे ग्रुप-स्टेज मैच में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने 3/27 के आंकड़े दर्ज किए. सलाम अली आगा की लीडरशिप में पाकिस्तान अभी 2026 T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप A में चार पॉइंट्स के साथ आगे चल रहा है, और पाकिस्तान की टीम अपना अगला मैच 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के साथ खेलने वाली है.