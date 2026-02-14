145 साल में पहली बार! दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को मिली पहली महिला TTE

भारत की प्रसिद्ध दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (DHR) ने अपने लंबे इतिहास में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जोड़ ली है. सरिता योल्मो इस विश्व धरोहर रेलवे में टूर ड्यूटी पर नियुक्त होने वाली पहली महिला ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर (TTE) बन गई हैं. यह उपलब्धि न केवल रेलवे के लिए बल्कि भारतीय रेल सेवाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का भी प्रतीक है.

ऐतिहासिक जिम्मेदारी संभालेंगी सरिता योल्मो

सरिता योल्मो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (Northeast Frontier Railway) में कार्यरत हैं. वह सामान्य दिनों में न्यू जलपाईगुड़ी (NJP) स्टेशन पर अपनी सेवाएं देती हैं. समय-समय पर उन्हें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की प्रसिद्ध टूर ट्रेनों पर विशेष ड्यूटी के लिए भी भेजा जाता है. इस विशेष नियुक्ति के साथ वह इस जोन के इतिहास में टूर ड्यूटी संभालने वाली पहली महिला TTE बन गई हैं.

The tracks of the Darjeeling Himalayan Railway (DHR) of Northeast Frontier Railway (NFR) are witnessing a historic milestone as Sarita Yolmo takes on the mantle of the first woman Traveling Ticket Examiner (TTE) assigned to the prestigious "Tour Duty" on the world-heritage site… pic.twitter.com/pNaUBne8ju — ANI (@ANI) February 12, 2026

145 साल पुराने इतिहास में नया अध्याय

दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की शुरुआत करीब 145 साल पहले हुई थी. यह रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और अपनी खूबसूरत पहाड़ी यात्रा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. इतने लंबे समय में पहली बार किसी महिला को इस प्रतिष्ठित जिम्मेदारी के लिए चुना गया है, जो बदलाव और प्रगति का संकेत माना जा रहा है.

रेलवे ने बताया बदलाव का प्रतीक

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) के अनुसार, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के लिए यह एक ऐतिहासिक पल है. सरिता योल्मो की नियुक्ति रेलवे सेवाओं में लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है और यह इस विरासत रेलवे की यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ता है.

यह भी पढ़ें: 3 करोड़ लोगों को बनाया बेवकूफ! शायरी सुनाने वाली खूबसूरत ‘लड़की' निकली AI मॉडल, वायरल Video कर देगा हैरान

भारत की बुराई करने वालों को विदेशी कपल ने दिया जवाब, बताईं ऐसी 8 बातें, तुरंत वायरल हो गया Video

दुबई के शासक का यह अंदाज जीत रहा दिल, गाड़ी रोककर खिंचवाई फोटो, भारतीय परिवार से ऐसे मिले शेख मोहम्मद