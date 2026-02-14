विज्ञापन
145 साल में पहली बार! दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को मिली पहली महिला TTE

दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के 145 साल के इतिहास में पहली बार सरिता योल्मो को टूर ड्यूटी पर महिला TTE नियुक्त किया गया है. जानिए इस ऐतिहासिक उपलब्धि और इसके महत्व के बारे में.

145 साल में पहली बार! दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को मिली पहली महिला TTE
दार्जिलिंग की ‘टॉय ट्रेन’ में नया अध्याय, पहली महिला TTE को मिली खास जिम्मेदारी

भारत की प्रसिद्ध दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (DHR) ने अपने लंबे इतिहास में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जोड़ ली है. सरिता योल्मो इस विश्व धरोहर रेलवे में टूर ड्यूटी पर नियुक्त होने वाली पहली महिला ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर (TTE) बन गई हैं. यह उपलब्धि न केवल रेलवे के लिए बल्कि भारतीय रेल सेवाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का भी प्रतीक है.

ऐतिहासिक जिम्मेदारी संभालेंगी सरिता योल्मो

सरिता योल्मो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (Northeast Frontier Railway) में कार्यरत हैं. वह सामान्य दिनों में न्यू जलपाईगुड़ी (NJP) स्टेशन पर अपनी सेवाएं देती हैं. समय-समय पर उन्हें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की प्रसिद्ध टूर ट्रेनों पर विशेष ड्यूटी के लिए भी भेजा जाता है. इस विशेष नियुक्ति के साथ वह इस जोन के इतिहास में टूर ड्यूटी संभालने वाली पहली महिला TTE बन गई हैं.

145 साल पुराने इतिहास में नया अध्याय

दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की शुरुआत करीब 145 साल पहले हुई थी. यह रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और अपनी खूबसूरत पहाड़ी यात्रा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. इतने लंबे समय में पहली बार किसी महिला को इस प्रतिष्ठित जिम्मेदारी के लिए चुना गया है, जो बदलाव और प्रगति का संकेत माना जा रहा है.

रेलवे ने बताया बदलाव का प्रतीक

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) के अनुसार, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के लिए यह एक ऐतिहासिक पल है. सरिता योल्मो की नियुक्ति रेलवे सेवाओं में लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है और यह इस विरासत रेलवे की यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ता है.

