T20 World Cup 2026: टी-20 वर्ल्ड कप में कौन करेगा नंबर 3 पर बल्लेबाजी, सूर्यकुमार यादव ने बताया

T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है। शुभमन गिल को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है. बीसीसीआई के सचिव देवजित सैकिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टी20 विश्व कप 2026 के साथ-साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए टीम की घोषणा की. न्यूजीलैंड सीरीज में भी टी20 विश्व कप वाली टीम ही खेलेगी.इस अवसर पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर भी मौजूद रहे. बता दें कि टीम के ऐलान के समय सूर्यकुमार यादव ने नंबर 3 बल्लेबाजी क्रम को लेकर बात की और बताया कि इस टी-20 वर्ल्ड कप में नंबर 3 पर कौन बल्लेबाज बैटिंग करेगा. क्योंकि हाल के समय में सूर्या का फॉर्म बेहद ही खराब रहा है.

नंबर 3 पर तिलक वर्मा करेंगे बल्लेबाजी

सूर्या ने नंबर 3 बल्लेबाजी क्रम को लेकर बात की और कहा, "हम एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं, मैं और गौती भाई और दूसरे बैट्समैन, लेफ्टी-राइटी अब हमारे लिए ज़रूरी नहीं है. यह थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है. हमने नंबर 3 तिलक के लिए, नंबर 4 अपने लिए फिक्स कर दिया है, और उसके बाद जो भी कंफर्टेबल हो. हम उसके साथ जाएंगे. हम तिलक के लिए वह रोल फिक्स करना चाहते हैं ताकि उसे पता चले कि उसका रोल क्या है और वह उस पोजीशन में खुश रहे."

वहीं, दूसरी ओर टीम में ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल के अलावा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है. वहीं वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के रूप में दो विशेषज्ञ स्पिनर हैं.जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा के रूप में तीन तेज गेंदबाजों को मौका दिया गया है.

टी20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम

सूर्य कुमार यादव (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह