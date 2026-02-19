WI vs ITA T20 World Cup Live: इटली के खिलाफ वेस्टइंडीज कर रहा पहले बल्लेबाजी

West Indies vs Italy Live Score Updates T20 World Cup 2026: दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर बनाने और एक और जबरदस्त परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगी, जब उसका मुकाबला जोशीले डेब्यू करने वाले इटली से होगा. हालांकि विंडीज़ को इस मैच से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अज़ूरी के लिए यह ग्लोबल स्टेज पर अपनी काबिलियत दिखाने और एक शानदार परफ़ॉर्मेंस के साथ खत्म करने का एक और मौका है. विंडीज 23 फरवरी को मुंबई में ज़िम्बाब्वे से, 26 फरवरी को अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी और फिर 1 मार्च को को होस्ट और टाइटल की फेवरेट इंडिया के साथ एक बड़े मैच के लिए यहां वापस आएगी. (SCORECARD)

इटली (प्लेइंग इलेवन) - जस्टिन मोस्का, एंथोनी जोसेफ मोस्का, सैयद नकवी, जेजे स्मट्स, हैरी मैनेंटी (कप्तान), बेंजामिन मैनेंटी, जियान-पिएरो मीडे (विकेट कीपर), ग्रांट स्टीवर्ट, कृष्ण कलुगामगे, थॉमस ड्रेका, अली हसन



वेस्टइंडीज (प्लेइंग इलेवन) - ब्रैंडन किंग, शाइ होप (कप्तान और विकेट कीपर), शिमरन हेटमायर, रोवमन पॉवेल, शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्डे, रॉस्टन चेज, अकील हुसैन, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ