भारतीय क्रिकेटरों का पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाना भाजपा की ‘दादागिरी’ है: संजय राउत

भारतीय क्रिकेटरों के पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने के मुद्दे पर बयानबाजी तेज हो गई है. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने इसे भाजपा और केंद्र सरकार की ‘दादागिरी' करार दिया है. राउत ने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेले जा रहे हैं तो मैदान पर खेल भावना भी दिखनी चाहिए. संजय राउत का यह बयान हाल ही में खेले गए आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले के बाद आया है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया था. मुकाबले के बाद भारतीय खिलाड़ियों द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है.

संजय राउत ने भारत-पाकिस्‍तान के बीच मैच खेले जाने को लेकर सवाल उठाए और मैच खेलने को लेकर कहा कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो खेल भावना का प्रदर्शन करें.

पाकिस्‍तान के साथ नहीं खेलेंगे तो क्‍या होगा: राउत

राउत ने कहा, ‘‘भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाना भाजपा और सरकार द्वारा भारतीय खिलाड़ियों के प्रति दादागिरी है. आप खेल क्यों रहे हैं? अगर आप (पाकिस्तान के साथ) नहीं खेलेंगे तो क्या होगा?''

भारत ने पाकिस्‍तान को 61 रनों से हराया

बता दें कि भारत ने रविवार को आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 27वें मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 61 रन से शानदार जीत दर्ज की. इसी के साथ टीम इंडिया ने 'सुपर-8' में जगह बना ली. मैच के दौरान ताबड़तोड़ 77 रन की पारी खेलने वाले ईशान किशन को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

