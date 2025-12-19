विज्ञापन
T20 World Cup 2026: पिछली विश्व कप विजेता टीम के इन 4 नामों को इस बार नहीं मिलेगी जगह, एक बहुत अनलकी

T20 World Cup 2026: विश्व कप टीम का ऐलान कल शनिवार को है, लेकिन आप देखिए को साल ही में टीम इंडिया की तस्वीर कितनी बदल चुकी है, और प्रतिस्पर्धा कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है

2026 World Cup: वरुण चक्रवर्ती
वरुण चक्रवर्ती

अगले साल भारत और श्रीलंका की धरती पर खेले जाने वाले टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान शनिवार दोपहर डेढ़ बजे होने जा रहा है. आप अगर कल्पना करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि हाथों में विजेता ट्ऱॉफी उठाए रोहित मानो कुछ महीने पहले ही विश्व कप जीते हों! लेकिन इस बात को करीब दो साल हो चुके हैं. समय तूफानी गति से निकल रहा है और दूसरा विश्व कप सिर पर सवार है. लेकिन इससे इतर अहम बात यह है कि पिछले विश्व कप विजेता भारतीय टीम के चार सदस्यों को इस बार टीम में जगह नहीं मिलने जा रही. 

इनमें सबसे दुर्भाग्यशाली कौन?

साफ है कि घोषित होने जा रही टीम में न ही ऋषभ पंत को जगह मिलने जा रही है, तो कुछ ऐसा ही यशस्वी जायसवाल (अगर कोई ओपनर अनफिट नहीं होता है, तो) मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल के बारे में कहा जा सकता है. ऐसे में आप सोचिए कि इनमें सबसे दुर्भाग्यशाली कौन है? हाल ही में आईसीसी रैंकिंग में नंबर-1 बनने वाले मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, चहल से मीलों आगे निकल चुके हैं, तो पंत के ऊपर जितेश शर्मा और संजू सैमसन आ चुके हैं. 

किनारे पर रह जाएंगे जायसवाल!

वास्तव में सबसे अनलकी यशस्वी जायसवाल ही कहे जा सकते हैं. एक समय रोहित के संन्यास के बाद उन्हें जगह मिलना तय था. लेकिन बतौर कप्तान और ओपनर शुभमन गिल की इंट्री हुई, तो जायसवाल का 15 में चुने जाने का कोई मतलब ही नहीं था. और विश्व कप  के लिए शनिवार को घोषित होने वाली टीम में जायसवाल एक बार फिर से स्टैंड-बाई खिलाड़ियों ही आपको दिखाई पड़ेंगे!


पिछले एक साल के प्रदर्शन के आधार पर  AI द्वारा घोषित टीम इस प्रकार है: 

1. सूर्यकुमार यादव (कप्तान) 2. शुभमन गिल (उप-कप्तान) 3. अभिषेक शर्मा 4. तिलक वर्मा 5. हार्दिक पांड्या 6. शिवम दुबे 7.संजू सैमसन 8. जितेश शर्मा  9.अक्षर पटेल 10. वॉशिंगटन सुंदर 11. जसप्रीत बुमराह 12. अर्शदीप सिंह 13. हर्षित राणा 14. कुलदीप यादव 15. वरुण चक्रवर्ती

स्टैंड बाई खिलाड़ी:   1. यशस्वी जायसवाल 2. मोहम्मद सिराज 3. रिंकू सिंह 4. प्रसिद्ध कृष्णा


 

