करिश्मा कपूर ने किया तुझको मिर्ची लगी तो गाने पर ऐसा डांस, फैंस बोले- 90 का दौर ही अलग था

करिश्मा कपूर इन दिनों चर्चा में हैं. इन दिनों एक्ट्रेस के एक्स हस्बैंड दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर के प्रॉपर्टी विवाद में उनके बच्चों और प्रिया सचदेव के बीच कोर्ट में बहस जारी है. इस बीच चर्चा से दूर करिश्मा कपूर टीवी की दुनिया के बीच अपने अपीयरेंस को लेकर सुर्खियों में हैं. जहां हाल ही में वह अक्षय कुमार के शो व्हील ऑफ फॉर्चून में नजर आईं तो वहीं मास्टरशेफ इंडिया में उनकी मौजूदगी ने माहौल पर 90 के दशक के रंग भर दिए. इतना ही नहीं उन्होंने अपने फेमस गाने मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं पर डांस भी किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

मास्टरशेफ इंडिया के प्रोमो में करिश्मा कपूर अपने 90 के दशक के आइकॉनिक गाने तुझको मिर्ची लगी तो गाने पर डांस रिक्रिएट करती हुई नजर आ रही हैं. उनके साथ शेफ कुणाल, शेफ विकास खन्ना, परितोश और शेफ रणवीर बरार डांस करते हुए नजर आते हैं. इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. वहीं लोलो की तारीफ करते हुए दिख रहे हैं.

वीडियो में कंटेस्टेंट वेनु हाथ में रोज लिए करिश्मा कपूर के राजा हिंदुस्तानी के आइकॉनिक सॉन्ग आए हो मेरी जिंदगी में को गाते हुए नजर आते हैं. इतना ही नहीं वीडियो में करिश्मा कपूर को कपूर फैमिली के खानो और एक्टिंग के लिए प्यार को भी बयां करते हुए देखा जा सकता है. वह कहती हैं, एक्टिंग हमारी पहला प्यार है और दूसरा प्यार खाना है.

