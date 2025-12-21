T20 World Cup 2026: 'यह पहले ही तय हो चुका था', अश्विन का गिल की टीम से छुट्टी पर बड़ा बयान

अगले साल भारत और श्रीलंकाई धरती पर आयोजित होने वाले टी20 विश्व कप के लिए शनिवार को भारतीय टीम के ऐलान के बाद से 'नई टीम' तमाम पंडितों और फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. खासकर पूरी चर्चा अब टीम से बाहर किए शुभमन गिल और इशान किशन चर्चा का विषय बने हुए हैं. और अब पूर्व दिग्गज रविचंद्रन अश्विन ने गिल को लेकर बड़ी बात कही है.

अपने यू-ट्यूब चैनल 'एश की बात' पर अश्विन ने कहा, 'गिल को विश्व कप टीम से बाहर रखने का फैसला आखिरी मैच से पहले ही ले लिया गया था. और यह फैसला पिछले कुछ मैचों के संयोजन में झलक रहा था. और एक बार गिल आखिरी दो मैचों से चोट के कारण बाहर हुए, तो यह पूरी तरह से साफ था कि आगे क्या होने जा रहा है.' उन्होंने कहा, 'तभी मुझे एहसास हो गया था कि सैमसन टी20 विश्व कप में भारत की योजना का हिस्सा बनने जा रहे हैं.'

अश्विन बोले, 'सैमसन के चयन ने टीम को एक आकार दिया है. उन्हें बतौर ओपनर लिया गया है, तो उनके बैक-अप के रूप में इशान किशन को भी रखा गया है, जिन्होंने हाल ही में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए झारखंड को पहली बार सैय्यद मुश्ताक अली ट्ऱॉफी का खिताब दिलाया. अपने सक्रिय करियर में ही महान बॉलर का दर्जा पा चुके अश्विन ने कहा, 'इशान के टॉप ऑर्डर में जगह मिलने से प्रबंधन को निचले क्रम से छेड़छाड़ करने का मौका मिल गया. और इस समीकरण ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से बाहर रहे रिंकू सिंह को फिर से प्रबंधन का पसंदीदा फिनिशर बना दिया क्योंकि इशान के आने बाद जितेश को टीम से बाहर जाना ही था, तो एक बार फिर से उप-कप्तान अक्षर के पास आ गई.'

भारत की टी20 विश्व कप टीम इस प्रकार है:

सूर्यकुमार यादव( कप्तान) अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर)