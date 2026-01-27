T20 World Cup 2026: 'इसे क्रिकेट से पूरी तरह दूर रखा जाए', पाकिस्तान दिग्गज सकलैन मुश्ताक का बड़ा बयान

पाकिस्तान के पू्र्व दिग्गज और अपने समय के महान ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में राजनीति के लगातार बढ़ने हस्तक्षेप को लेकर निराशा जाहिर की है. मुश्ताक ने न केवल इसे मानवता, बल्कि खेलों और वैश्विक सौहार्द्र के खिलफ करार दिया. वहीं, अपने समय के दुनिया के बेहतरीन ऑफ स्पिनरों में से एक सकलैन ने बहुत लंबे समय से भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज न खेले जाने को लेकर भी तीखी आलोचना की. ध्यान दिला दें कि भारत और पाकिस्तान ने साल 2012-13 के बाद से कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है. तब पाकिस्तान ने तीन वनडे और दो टी20 मैच खेलने के लिए भारत का दौरा किया था. पाकिस्तान ने वनडे सीरीज 2-1 से जीती थी. तभी से दोनों देश बस ICC टूर्नामेंटों में एक-दूसरे के खिलाफ खेलते आए हैं.



सकैलन ने पाकिस्तानी चैनल से बातचीत में कहा, 'राजनीति खत्म होनी चाहिए क्योंकि यह मानवता के लिए नुकसानदेह है. यह केवल क्रिकेट ही नहीं, बल्कि समग्र रूप स मानवता को नुकसान पहुंचा रही है. क्रिकेट का मतलब देशों का एकजुट होना है, उन्हें अलग करना नहीं है. यह खेल और खिलाड़ियों का नुकसान है. क्रिकेट का मकसद खेलों को अलग या दूर रखना नहीं बल्कि नजदीक लाकर जोड़े रखना है.' सकलैन ने यह भी ज़ोर दिया कि क्रिकेट को मनोरंजन का माध्यम ही रहना चाहिए, न कि भू-राजनीतिक तनावों का प्रतिबिंब. उन्होंने बांग्लादेश के भारत में होने वाले टी20 विश्व कप में हिस्सा न लेने के हालिया फैसले पर टिप्पणी करने से परहेज़ किया और खेल में राजनीति को शामिल न करने के अपने पुराने रुख को दोहराया.

सकलैन बोले, 'क्रिकेट मनोरंजन के लिए है, यह कोई युद्धभूमि या जंग नहीं. मैं बांग्लादेश के भारत में न खेलने के फैसले पर टिप्पणी करना पसंद नहीं करता. मैं पहले ही साफ कर चुका हूँ कि मैं राजनीति में विश्वास नहीं करता. वर्तमान में भारत और पाकिस्तान केवल एशिया कप, विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में ही एक-दूसरे के खिलाफ खेलते हैं. पाकिस्तान ने आख़िरी बार 2023 के वनडे विश्व कप के दौरान भारत का दौरा किया था। हालांकि, पिछले वर्ष जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए एक आतंकी हमले के बाद, भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ केवल तटस्थ स्थानों पर ही मैच खेलने की नीति अपनाई.

इस वजह से तेज हुई बहस

हालांकि, मुश्ताक की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं, जब आगामी टी20 विश्व कप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं. बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था, जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्देश से जुड़े एक फैसले के बाद मु्स्तिफजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स की आईपीएल 2026 टीम से बाहर कर दिया गया. यह निर्देश बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित अत्याचारों से जुड़ा बताया गया. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने टी20 विश्व कप की लाइन‑अप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया, जिससे क्रिकेट और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बढ़ते मेल को लेकर बहस और तेज़ हो गई.