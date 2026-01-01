T20 World Cup 2026: 'वह हर हाल में इसे दूर रहें', रहाणे ने टी20 विश्व कप से पहले दी गंभीर को यह अहम सलाह

पिछले दिनों गौतम गंभीर को लेकर राजनेता शशि थरूर ने गौतम गंभीर की तारीफ करते हुए उनके पद कार्य को प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज्यादा मुश्किल वाला काम बताया, तो गंभीर ने भी इसका जवाब देते हुए दिल के दर्द को बयां किया. बहरहाल, इस मामले पर भारत के लिए कई साल खेलने वाले अजिंक्य रहाणे ने भारतीय हेड कोच को बहुत ही अहम सलाह दी है. अजिंक्य रहाणे ने गंभीर को सलाह दी है कि वे टी20 वर्ल्ड कप समाप्त होने तक सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें. भारतीय टीम के लिए अगला बड़ा लक्ष्य घरेलू टी20 वर्ल्ड कप है. न्यूज़ीलैंड के खिलाफ जारी पाँच मैचों की सीरीज़ को इस बड़े ट र्नामेंट की तैयारी यानी ड्रेस रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है. इस सीरीज़ में भारत ने पहले तीन मैच जीतकर 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है और जीत काफी एकतरफा रही है. अब जबकि यह चुनौती लगभग सिर पर है और वर्ल्ड कप बस शुरू भर होने को है, तो शायद रहाणे चाहते हैं कि गंभीर अपना पूरा फोकस मेगा इवेंट पर लगएं रखें.

रहाणे ने कहा, इस पर मेरी बस यही प्रतिक्रिया है कि GG को शायद सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए. उन्हें इस बात पर ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं या क्या सलाह दे रहे हैं. उन्होंने अपने क्रिकेट करियर को शानदार तरीके से खेला है और अब वे टीम इंडिया को कोच कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है.' उन्होंने आगे कहा, 'उन्हें सोशल मीडिया से दूर रहकर टीम पर फोकस करना चाहिए. यह मेरी व्यक्तिगत राय है. हमें मुख्य चीज़ पर ध्यान देना चाहिए. वर्ल्ड कप खत्म होने तक सोशल मीडिया से दूर रहना.' शशि थरूर की पोस्ट तब आई थी जब वह नागपुर में गौतम गंभीर से मिले थे. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था:

'नागपुर में अपने पुराने दोस्त और गौतम गंभीर से अच्छी और खुली बातचीत का आनंद लिया. प्रधानमंत्री के बाद भारत की सबसे कठिन नौकरी करने वाले व्यक्ति! लाखों लोग रोज़ उन्हें लेकर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन वे शांत रहते हैं और बिना डगमगाए आगे बढ़ते हैं. उनके शांत संकल्प और सक्षम नेतृत्व के लिए सराहना के कुछ शब्द. उन्हें हर सफलता की शुभकामनाएं. आज से ही.' इस पर गंभीर ने जवाब देते हुए लिखा था, 'बहुत धन्यवाद डॉ. थरूर. जब समय आएगा, तो कोच को मिलने वाले कथित ‘असीमित अधिकारों' को लेकर सच्चाई और तर्क खुद सामने आ जाएंगे. तब तक मैं इस बात से मनोरंजन महसूस कर रहा हूं कि मुझे उन्हीं लोगों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, जो असल में सबसे बेहतरीन हैं.'



