विज्ञापन
विशेष लिंक

T20 WC के दरवाजे बंद होने के बाद बांग्लादेश के घड़ियाली आंसू, लाइव टीवी पर भड़ास निकालने लगे सलाहकार

आईसीसी के साथ चल रहे विवाद के बीच बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नज़रुल्ल ने एक लाइव BPL T20 मैच के दौरान T20 वर्ल्ड कप वेन्यू विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है.

Read Time: 2 mins
Share
T20 WC के दरवाजे बंद होने के बाद बांग्लादेश के घड़ियाली आंसू, लाइव टीवी पर भड़ास निकालने लगे सलाहकार
Bangladesh T20 World Cup Controversy
  • बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप 2026 से वेन्यू विवाद के कारण बाहर होने की कगार पर है, जिससे क्रिकेट को नुकसान होगा
  • बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नज़रुल्ल ने लाइव टीवी पर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने को लेकर चिंता जताई
  • नज़रुल्ल ने दर्शकों की बड़ी मौजूदगी को बांग्लादेशी क्रिकेट के प्रति देशवासियों के गहरे प्यार का प्रमाण बताया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

T20 World Cup 2026 controversy: आईसीसी के साथ वेन्यू विवाद को लेकर अब बांग्लादेश टी 20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर है, जिससे यकीनन बांग्लादेश क्रिकटे को काफी नुकसान होगा. टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर खड़े बांग्लादेश अब घड़ियाली आंसू रहा है. हुआ ये कि स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नज़रुल्ल शुक्रवार को बांग्लादेश प्रीमियर लीग के एक मैच में अचानक दिखे और टी-20 वर्ल्ड कप वेन्यू विवाद पर बयान देते नजर आए. उन्होंने लाइव टीवी पर खूब खरी-खोटी सुनाई और बताया कि कैसे उनकी टीम टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर है. उनके लाइव इंटरव्यू के बैकग्राउंड में एक भरा हुआ स्टेडियम था, जिसे उन्होंने इस बात का सबूत बताया कि उनके देश के लोग क्रिकेट से कितना प्यार करते हैं.

नज़रुल ने इंटरव्यू के दौरान कहा, "बांग्लादेश के लोग क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं, और दर्शकों की इतनी बड़ी मौजूदगी इस बात का सबूत है. लेकिन आप जानते हैं, हाल ही में बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर है."

नज़रुल ने कहा कि "बांग्लादेश की नेशनल टीम के खिलाड़ियों को T20 वर्ल्ड कप में खेलने का हक है, जिसके लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है, लेकिन उन्हें बाहर किया जा रहा है.  उन्होंने लाइव इंटरव्यू में आगे कहा, "उन्हें वहां खेलने का हक है, लेकिन उन्हें बाहर किया जा रहा है, तो ऐसे खास समय में, दर्शकों की इतनी बड़ी मौजूदगी निश्चित रूप से बांग्लादेश क्रिकेट और क्रिकेटरों को बढ़ावा देगी."

बांग्लादेशी खिलाड़ियों की राय सुनी ही नहीं गई

वहीं, सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि यह बयान तब आया है जब बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने दावा किया था कि टी-20 वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी के साथ चल रहे विवाद पर उनकी राय देश की सरकार ने सुनी ही नहीं. आरोप है कि बांग्लादेश सरकार ने खिलाड़ियों से सलाह किए बिना ही टी-20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को भारत न भेजने का फैसला कर लिया था.  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
T20 World Cup 2026, India, Bangladesh, International Cricket Council, Bangladesh Cricket Board, Board Of Control For Cricket In India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now