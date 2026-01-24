T20 WC के दरवाजे बंद होने के बाद बांग्लादेश के घड़ियाली आंसू, लाइव टीवी पर भड़ास निकालने लगे सलाहकार

T20 World Cup 2026 controversy: आईसीसी के साथ वेन्यू विवाद को लेकर अब बांग्लादेश टी 20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर है, जिससे यकीनन बांग्लादेश क्रिकटे को काफी नुकसान होगा. टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर खड़े बांग्लादेश अब घड़ियाली आंसू रहा है. हुआ ये कि स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नज़रुल्ल शुक्रवार को बांग्लादेश प्रीमियर लीग के एक मैच में अचानक दिखे और टी-20 वर्ल्ड कप वेन्यू विवाद पर बयान देते नजर आए. उन्होंने लाइव टीवी पर खूब खरी-खोटी सुनाई और बताया कि कैसे उनकी टीम टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर है. उनके लाइव इंटरव्यू के बैकग्राउंड में एक भरा हुआ स्टेडियम था, जिसे उन्होंने इस बात का सबूत बताया कि उनके देश के लोग क्रिकेट से कितना प्यार करते हैं.

नज़रुल ने इंटरव्यू के दौरान कहा, "बांग्लादेश के लोग क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं, और दर्शकों की इतनी बड़ी मौजूदगी इस बात का सबूत है. लेकिन आप जानते हैं, हाल ही में बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर है."

नज़रुल ने कहा कि "बांग्लादेश की नेशनल टीम के खिलाड़ियों को T20 वर्ल्ड कप में खेलने का हक है, जिसके लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है, लेकिन उन्हें बाहर किया जा रहा है. उन्होंने लाइव इंटरव्यू में आगे कहा, "उन्हें वहां खेलने का हक है, लेकिन उन्हें बाहर किया जा रहा है, तो ऐसे खास समय में, दर्शकों की इतनी बड़ी मौजूदगी निश्चित रूप से बांग्लादेश क्रिकेट और क्रिकेटरों को बढ़ावा देगी."

Cricket is more than a game. Advisor Asif Nazrul speaks, and the crowd reacts like a storm. 🌪️



बांग्लादेशी खिलाड़ियों की राय सुनी ही नहीं गई

वहीं, सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि यह बयान तब आया है जब बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने दावा किया था कि टी-20 वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी के साथ चल रहे विवाद पर उनकी राय देश की सरकार ने सुनी ही नहीं. आरोप है कि बांग्लादेश सरकार ने खिलाड़ियों से सलाह किए बिना ही टी-20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को भारत न भेजने का फैसला कर लिया था.