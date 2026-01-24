विज्ञापन
T20 World Cup 2026: मोहसिन नकवी के इशारे के बाद पाकिस्तान पूर्व कप्तान भी ओछेपन पर उतरे, विश्व कप पर कर डाली यह अपील

Rashid Latif on T20 World Cup 2026: पीसीबी चेयरमैन की गीदड़ भभकी के बाद अब पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने भी विवाद में पेट्रोल छिड़कने वाला बयान दिया है

T20 World Cup 2026:

Scotland replaces Bangladesh: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) के शनिवार को भारत में होने वाले टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) से बाहर रखने के बाद इस मुद्दे पर बांग्लादेश का समर्थन कर रहे पाकिस्तान ने भी मेगा इवेंट से हटने की गीदड़ भभकी दे डाली है. फैसला आने के बाद PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने साफ-साफ बोल दिया है कि विश्व कप में खेलने या न खेलने का फैसला उनकी सरकार करेगी. वहीं, पिछले दोनों एशिया कप ट्रॉफी प्रकरण में विवादों में रहे मोहसिन के सुर में पाकिस्तानी पूर्व दिग्गों ने भी सुर मिलाना शुरू कर दिया है. कप्तान राशिद लतीफ़ ने एक बार फिर पाकिस्तान से टी20 वर्ल्ड कप से हटने की अपील करते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेता, तो इसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी.

राशिद ने कहा, 'अगर पाकिस्तान नहीं गया तो सब कुछ ढह जाएगा. यह वर्ल्ड कप नहीं रह जाएगा. इस सूरत में ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत जैसे मैच तो हो सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप का स्तर खत्म हो जाएगा. वर्ल्ड कप समाप्त हो जाएगा.' लतीफ़ ने यह टिप्पणी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नक़वी के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए की. पूर्व विकेटकीपर लतीफ ने कहा, 'इन बयानों से संकेत मिलता है कि पाकिस्तान पहले से ही टूर्नामेंट से हटने की दिशा में बढ़ रहा है.आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा लगा कि वे उसी रास्ते पर चल पड़े हैं.' 

करियर में अपने आखिरी मैच में कच पकड़कर झूठ बोलने के कारण दुनिया भर में बदनाम हुए लतीफ ने कहा, 'जब वह कहते हैं कि वे सरकार से बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि यह बातचीत पहले ही हो चुकी है. अब यह सिर्फ़ मामले को खींचने की बात है.' लतीफ़ ने भारत में न खेलने के अपने फैसले पर डटे रहने के लिए बांग्लादेश की तारीफ़ की और कहा कि इससे उनकी स्पष्टता और दृढ़ता झलकती है. राशिद ने कहा, 'अपने रुख पर कायम रहकर बांग्लादेश ने दिखा दिया है कि वे साफ़ और स्पष्ट हैं और अपने देश को ध्यान में रखकर फैसले ले रहे हैं. अब पाकिस्तान के लिए बातों से आगे बढ़कर कार्रवाई करने का समय है.' उन्होंने भारतीय क्रिकेट प्रशासन पर राजनीतिक प्रभाव होने का आरोप भी लगाया और कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सत्तारूढ़ भाजपा के प्रभाव में काम करता है.

