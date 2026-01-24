T20 World Cup 2026: 'वह सत्यापित झूठा, मोहसिन नकवी ने टी20 विश्व कप से हटने की गीदड़ भभकी, भारतीय उड़ा रहे जमकर मजाक

भारत में अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2025) में न खेलने को लेकर शुरुआत से ही पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मेगा इवेंट से हटने के फैसले के बाद अब कंगाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भी पैंतरेबाजी शुरू कर दी है. शुक्रवार को ICC के टी20 विश्व कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को देने के बाद PCB ने इशारा किया कि वह भी मेगा इवेंट से हट सकता है. पाक बोर्ड अध्यक्ष और गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने फैसला आने के बाद ICC पर उंगली उठाते हुए कहा कि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है. जब भारत-पाकिस्तान के लिए मैचों का स्थान बदला जा सकता है, तो फिर बांग्लादेश के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? नकवी ने यह भी कहा कि टी20 विश्व कप में खेलने को लेकर जो भी उनकी सरकार निर्देश देगी, पाकिस्तान बोर्ड वही फैसला लेगा. इस समय प्रधानमंत्री विदेश में हैं और जैसे ही वह स्वदेश लौटेंगे, इसको लेकर फैसला किया जाएगा. बहरहाल, पाकिस्तान की तरफ से जैसे ही विश्व कप में न खेलने को लेकर इशारा आया, भारतीय फैंस तुरंत ही हरकत में आ गए. और उन्होंने खासकर नकवी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. आप देखिए कि भारतीय प्रशंसक सोशल मीडिया पर क्या-क्या कह रहे हैं.
यह देखिए, इस भारतीय फैन ने इतिहास के सबूतों के साथ मोहसिन नकवी को अपनी तरफ से सर्टिफिकेट प्रदान किया है.
मोहिसन नकवी के बयान तूफान से भारतीयों के बीच वायरल हो रहे हैं
यह भी एक सोच है!
वास्तव में वोटिंग से 14-2 से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान का यह बयान किसी चुटकुले से कम नहीं है
अगर दम नहीं है, तो मुंह मत खोलो..!
पिछले दिनों एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर क्या-क्या कहा गया, यह सभी ने देखा. जब भी मोहसिन कुछ बोलते हैं, तो भारतीय मीम के जरिए से घटना को सामने ला देते हैं
