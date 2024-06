T20 World cup 2024 USA vs Canada : भारत-पाक से भी पुरानी 'राइवलरी', दोनों टीमों के बीच कुछ ऐसा रहा है इतिहास

T20 World Cup 2024 USA vs Canada: T20 World cup 2024 का आगाज दो जून को होने वाला है. टी-20 वर्ल्ड कप में पहला मैच मेजबान टीम यूएसए और कनाडा (USA vs Canada) के बीच खेला जाएगा. बता दें कि दोनों टीमों का इतिहास काफी यादगार है. अगर पहले इंटरनेशनल मैच की बात करें तो इन दो टीमों के बीच ही खेला गया था. साल 1844 में दोनों टीमों ने एक दूसरे खिलाफ मैच खेला था, जो तीन दिनों का था. मैनहेट्टन क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच खेला गया था जिसे कनाडा ने 23 रन से जीता था. यानी दोनों टीमों के बीच का इतिहास 180 साल पुराना रहा है. इस बार दोनों टीम एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलकर वर्ल्ड कप का आगाज करने वाली है.

क्रिकेट में एशेज सीरीज और भारत-पाक के बीच मैच को सबसे पुरानी राइवलरी के तौर पर माना जाता है लेकिन इन सबसे पहले अमेरिका और कनाडा के बीच क्रिकेट इतिहास का सबसे दिलचस्प राइवलरी का आगाज हो चुका था, आज से 180 साल पहले 1844 में दोनों टीम पहली बार एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करने मैदान पर उतरी थी. मैनहेट्टन क्रिकेट स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा था. उस ऐतिहासिक मैच की बात करें तो मैच में पहले कनाडा ने बल्लेबाजी की थी. कनाडा ने पहली पारी में 82 रन का स्कोर खड़ा किया था. इसके बाद USA ने पहली पारी में 64 रन बनाए थे, इसके बाद दूसरी पारी में कनाडा ने 63 रन का स्कोर बनाया था. तब USA को जीत के लिए 81 रन का टारगेट मिला था. लेकिन USA की टीम अपनी लक्ष्य का पीछा करते हुए केवल 58 रन ही बना सकी थी. जिसके कारण कनाडा की टीम यह मैच 23 रन से जीतने में सफल रही.

