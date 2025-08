जीत गया क्रिकेट, वायरल हुई तस्वीर, हैरी ब्रूक ने मोहम्मद सिराज को लेकर दे दिया ये बड़ा बयान

Harry Brook Statement on Mohammed Siraj IND vs ENG 5th Test: इंग्लैंड को आखिरी दिन सिर्फ 35 रन चाहिये थे और भारत को लेने थे चार विकेट. कइयों को भरोसा नहीं था कि भारतीय टीम इस मुकाम से मैच जीत लेगी लेकिन मोहम्मद सिराज कुछ और सोचकर आये थे और उन्होंने वह कर दिखाया जो क्रिकेटप्रेमी बरसों तक याद रखेंगे. चार में से तीन विकेट चटकाकर सिराज ने भारत को छह रन से चमत्कारिक जीत और सीरीज में बराबरी दिलाई. इसके साथ ही पिछले कुछ अर्से की सबसे कड़ी और नाटकीय सीरीज में से एक का शानदार अंत हुआ. मैच के आखिरी दिन सुबह अपने फोन पर ‘बिलीव' इमोजी वॉलपेपर लगाने वाले सिराज ने 30.1 ओवर में 104 रन देकर पांच विकेट लिये.

मोहम्मद सिराज ने जीत के बाद खेल भावना को जाहिर करते हुए क्रिस वोक्स को गले लगाया और उसके बाद ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. भारत-इंग्लैंड के बीच ओवल में खेले गए आखिरी टेस्ट मुकाबले में जब मैदान पर चोटिल क्रिस वोक्स मैदान पर उतरे और एक हाथ में बल्ला थामे मैदान पर उतरे और ये तस्वीर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई.

