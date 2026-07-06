ICC चेयरमैन जय शाह का बड़ा बयान, T20 वर्ल्ड कप हमें याद दिलाता है कि महिला क्रिकेट क्यों देखना चाहिए

लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को सात विकेट से हराकर अपना छठा T20 वर्ल्ड कप खिताब जीता. इसके बाद ICC चेयरमैन ने कहा कि महिला क्रिकेट अपने सुनहरे दौर में है और इस टूर्नामेंट ने याद दिलाया कि यह खेल क्यों देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ज़बरदस्त ताक़त, जुनून और क्लास देखने को मिली. ICC चेयरमैन ने कप्तान सोफी मोलिनक्स को ट्रॉफी सौंपी, जिन्होंने कप्तान के तौर पर अपने कार्यकाल के सिर्फ़ छह महीने में ही T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया. पिछले दो सालों में 20-ओवर और 50-ओवर दोनों खिताब गंवाने के बाद, ऑस्ट्रेलिया ने अपना 14वां व्हाइट-बॉल खिताब जीतकर दुनिया की सबसे अच्छी टीम के तौर पर अपनी पहचान फिर से साबित की.

जय शाह ने X पर पोस्ट किया, "एक और शानदार कैंपेन के साथ अपना सातवां ICC महिला T20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बधाई. इंग्लैंड क्रिकेट को भी बहुत-बहुत बधाई - वे शानदार रनर-अप रहे, लेकिन असल में चैंपियन की तरह खेले. इस टूर्नामेंट ने हमें याद दिलाया कि महिला क्रिकेट क्यों देखना ज़रूरी है - शुरू से आखिर तक ताक़त, जुनून और बेहतरीन क्लास देखने को मिली. दोनों टीमों और उन सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इस वर्ल्ड कप को इतना खास बनाया. महिला क्रिकेट अपने सुनहरे दौर में है."

लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर 28,000 से ज़्यादा दर्शकों की रिकॉर्ड भीड़ के सामने, ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट में अपने शानदार सफ़र का शानदार अंत किया. उन्होंने पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला किया और इंग्लैंड को 150 रन पर रोक दिया, फिर बेथ मूनी के 64 रनों की मदद से 17.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया.

एक शानदार टूर्नामेंट का शानदार अंत, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तीन साल बाद T20 क्रिकेट में फिर से टॉप पर पहुंच गया. ऐसा करके, उन्होंने UK में वर्ल्ड कप में अपनी खराब किस्मत का सिलसिला भी तोड़ दिया, जो 1993 से चला आ रहा था.

इंग्लैंड, जो आठ साल में अपना पहला T20 वर्ल्ड कप फ़ाइनल खेल रहा था, ने पहले अपनी मेज़बानी में खेले गए सभी चार महिला वर्ल्ड कप (50-ओवर और T20) जीते थे; लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने दोनों देशों के बीच खेले गए सभी छह फ़ाइनल (50-ओवर और T20) जीते थे.