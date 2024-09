''अरे दिवानो मुझे पहचानो'', रिंकू सिंह के धुरंधर ने 16 गेंदों में जड़ दिए 90 रन, छक्के-चौकों को हुई बौछार

Swastik Chikara Explosive Batting: उत्तर प्रदेश टी20 लीग का 27वां मुकाबला 7 सितंबर को मेरठ मावेरिक्स और गोरखपुर लायंस के बीच खेला गया. इस मुकाबले में मेरठ की तरफ से शिरकत कर रहे 19 वर्षीय बल्लेबाज स्वास्तिक चिकारा का बल्ला जमकर चला. उन्होंने अपनी टीम के लिए पारी का आगाज करते हुए कुल 68 गेंदों का सामना किया. इस बीच 167.65 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 114 रन कूट डाले. मैच के दौरान उन्होंने कुल 3 चौके और 13 छक्के उड़ाए.

मैच के दौरान स्वास्तिक चिकारा ने केवल छक्के-चौकों की बदौलत 90 रन बनाए. दरअसल, अपनी पारी के दौरान उन्होंने कुल 13 छक्के और 3 चौके लगाए. छक्के के बदौलत वह अपनी टीम के लिए कुल 78 रन बनाने में कामयाब रहे. इसके अलावा 3 चौकों की मदद से उन्होंने 12 रन बटोरे. जिसका कुल होता है 90. इस तरह देखा जाए तो अपनी पिछली पारी में स्वास्तिक ने महज छक्के-चौकों की मदद से 16 गेंद में 90 रन बटोरे.

HUNDRED WHEN IT MATTERED THE MOST! Swastik Chikara scores a scintillating century to pull us out of early trouble and lead us to a big score🤩🌟#MeerutMavericks | #RuknaManaHai | #JhuknaManaHai | #UPT20 pic.twitter.com/lM7LrXppne