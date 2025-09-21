IND vs PAK: सुपर 4 मुकाबले में टॉस के बाद सूर्यकुमार यादव-सलमान आगा का रिएक्शन हुआ वायरल

IND vs PAK No Handshake Between Suryakumar Yadav-Salman Agha: सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के बीच सुपरहिट मुकाबला खेला जा रहा है. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और पाकिस्तान कप्तान सलमान अली आगा ने कहा की हम भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे. इस बीच एक बार फिर दोनों कप्तानों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया.

India won The Toss and chose to field



Pakistan may have lost the toss, but InshaAllah they will definitely win the match today.#PakistanCricket|#PAKvIND #AsiaCup2025|#PakvsInd pic.twitter.com/j5zaqXdtxN — BABAR🐐 (@BABAR9492) September 21, 2025

सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतने के बाद कहा: हम पहले गेंदबाज़ी करेंगे. पिच अच्छी लग रही है और कल ओस भी थी. पहले राउंड से ही हम सोच रहे थे कि हम कोई नॉकआउट टूर्नामेंट खेल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बदला. अबू धाबी में विकेट बिल्कुल अलग था. बिलकुल सामान्य, बस एक और मैच. अर्शदीप और हर्षित की जगह बुमराह और वरुण की वापसी हुई है.

सलमान आगा ने टॉस हारने के बाद कहा: पहले गेंदबाज़ी भी करते. यह एक नया मैच है, नई चुनौती है. माहौल बिलकुल सामान्य है. पिच धीमी लग रही है. बल्ले और गेंद दोनों से अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं. दो बदलाव. हसन नवाज़ और खुशदिल शाह नहीं खेल रहे हैं.

इससे पहले ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया था. ग्रुप स्टेज में मैच से ज्यादा नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी ने ज्यादा बवाल मचाया था. (IND vs PAK Free Live Telecast) भारत के खिलाड़ियों की ओर से हाथ न मिलाने को लेकर पाकिस्तानी बोर्ड खफा हो गया और उल्टी-सीधी हरकतें करने लगा. पाकिस्तानी बोर्ड ने पहले मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग भी आईसीसी से कर दी जिसे आईसीसी ने खारिज कर दिया. फिर पाकिस्तानी बोर्ड ने एशिया कप से हटने की झूठी धमकी भी दी, बाद में पाकिस्तानी बोर्ड ने यूएई के खिलाफ मैच से पहले अपनी प्रेस कांफ्रेंस रद्द कर दी.

भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेट कीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती