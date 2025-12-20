T20 World Cup 2026: क्या सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? गौतम गंभीर और अजीत अगरकर पर टिकी सबकी नजरें

T20 World Cup 22026: कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनके डिप्टी शुभमन गिल का खराब फॉर्म एक बड़ी चिंता है, लेकिन नेशनल सिलेक्शन कमेटी शनिवार को अगले साल के T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम चुनते समय कोई चौंकाने वाला बदलाव नहीं करेगी. बीसीसीआई 7 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप शुरू होने तक चुने गए 15 खिलाड़ियों में से किसी को भी बदलने के लिए आज़ाद होगा. रिकॉर्ड के लिए, इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, दुबई की धीमी पिचों को ध्यान में रखते हुए वरुण चक्रवर्ती ने यशस्वी जायसवाल की जगह ली थी. हालांकि BCCI में कोई भी यह खुलकर नहीं कह रहा है, लेकिन भारत में होने वाला यह ग्लोबल इवेंट सूर्यकुमार के लिए नेशनल T20 कप्तान के तौर पर आखिरी हो सकता है. वह पहले ही 35 साल के हो चुके हैं और पिछले एक साल से खराब फॉर्म में हैं. लगभग 14 महीनों और 24 मैचों तक खराब प्रदर्शन के बाद, सूर्यकुमार सिर्फ इसलिए अपनी जगह बनाए हुए हैं क्योंकि वह कप्तान हैं।

शुभमन गिल बनाम संजू सैमसन

दूसरी ओर संजू सैमसन की साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में सीरीज के निर्णायक मैच में खेली गई पारी से चोटिल शुभमन गिल पर दबाव बढ़ेगा क्योंकि इससे आगामी न्यूजीलैंड सीरीज के साथ टी20 वर्ल्ड कप के लिए उनकी उप कप्तानी की स्थिति पर फिर से विचार किया जा सकता है. लखनऊ में नेट सत्र के दौरान गिल के पैर की उंगली में चोट लग गई थी जिसके बाद सैमसन ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर वापसी करते हुए श्रृंखला के पांचवें और अंतिम महत्वपूर्ण मैच में 22 गेंद में 37 रन बनाए. और यह सब न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरजी और टी20 विश्व कप के लिए टीम की घोषणा से एक दिन पहले हुआ. ऐसा नहीं है कि 15 सदस्यीय टीम में सैमसन की जगह पर कोई संदेह है. लेकिन यह पारी उन्हें अभिषेक शर्मा के साथ सलामी जोड़ीदार के रूप में अपनी सही जगह वापस पाने का दावेदार बनाती है.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने 26 वर्षीय गिल को सभी प्रारूप में राष्ट्रीय कप्तान बनाने के लंबे समय के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए टी20 उप-कप्तान नियुक्त किया गया ताकि वह टी20 में सूर्यकुमार यादव की जगह लें सके. हालांकि गिल का खेल टीम इंडिया की हर कीमत पर आक्रामक खेलने की सोच के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया है क्योंकि वह टी20 टीम में वापसी के बाद से एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं. इससे भी बुरी बात यह है कि उनका स्ट्राइक-रेट गिर गया है और टेस्ट प्रारूप में बेहतर नतीजों के लिए स्टांस में बदलाव की तकनीकी समस्याओं ने भी उनकी टी20 बल्लेबाजी को प्रभावित किया है.

उप-कप्तान के रूप में गिल की तरक्की ने असल में सैमसन के लिए एक समस्या खड़ी कर दी. सैमसन का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर टी20 रिकॉर्ड रहा और पिछले सत्र में उन्होंने तीन शतक लगाए लेकिन उन्हें एशिया कप में निचले क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर होना पड़ा था. अपनी कोई गलती नहीं होने के बावजूद सलामी बल्लेबाज की जगह से हटाए जाने के बाद साफ तौर पर असहज महसूस कर रहे सैमसन ने अंतिम एकादश में अपनी जगह खो दी. लेकिन फिर गिल की चोट के कारण उन्हें एक बार फिर पारी का आगाज करने का मौका मिला.

भारत संभावित 15: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर

संभावित स्टैंड बाई (5/6): यशस्वी जयसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, शाहबाज़ अहमद/नीतीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा