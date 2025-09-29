विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs PAK: 'सारे मैच का फीस इंडियन आर्मी के नाम', कप्तान सूर्यकुमार यादव का पाक को हराकर एशिया कप जीतने के बाद बड़ा ऐलान

Suryakumar Yadav on Team India Win vs Pakistan: पाकिस्तान ने जीत के लिए भारत को दिया था 147 रनों का लक्ष्य जिसे भारत ने 5 विकेट शेष रहते हा हासिल कर लिया.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs PAK: 'सारे मैच का फीस इंडियन आर्मी के नाम', कप्तान सूर्यकुमार यादव का पाक को हराकर एशिया कप जीतने के बाद बड़ा ऐलान
Suryakumar Yadav on Team India Win vs Pakistan

Suryakumar Yadav on Team India Win Asia Cup 2025 Final vs Pakistan: दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे एशिया कप 2025 के फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए साहिबजादा फरहान की अर्धशतकीय पारी के दम पर पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 147 रन का लक्ष्य दिया है. भारत के लिए कुलदीप यादव ने घातक गेंदबाजी की. टीम इंडिया लक्ष्य का पीछा करते हुए 5 विकेट से मुकाबला जीत गई, भारतीय टीम के जीत के हीरो रहे तिलक वर्मा जिन्होंने 4 छक्के और 3 चौके की मदद से 53 गेंदों में 69 रन बनाये और इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 130 की रही.

भारतीय टीम 9वीं बार एशिया कप चैंपियन बनी है. इस जीत के हीरो बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा रहे, जिन्होंने 53 गेंद पर नाबाद 69 रन की पारी खेली. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे. भारतीय टीम ने एशिया कप की ट्रॉफी एसीसी के मुखिया पाकिस्तानी मूल के मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया और खिताब नहीं लिया. इसी वजह से पुरस्कार वितरण समारोह लगभग 1 घंटे बाद शुरू हुआ. भारतीय टीम का एशिया कप का खिताब मोहसिन नकवी से न लेना पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती थी जो उसे हार से भी अधिक दर्द देगी.

मेरा मैच फीस इंडियन आर्मी के नाम

कप्तान सूर्यकुमार यदाव ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान एक बड़ा ऐलान किया और कहा की ये मेरा अपना भाव है. मैं अपने सारे मैच का मैच फीस इंडियन आर्मी के नाम दे रहा हूं.

कप्तान सूर्या ने विजेता टीम को ट्रॉफी नहीं मिलने पर कहा

मैंने अपने पूरे क्रिकेटिंग करियर में नहीं देखा कि विजेता टीम को ट्रॉफी नहीं मिली. यह हमारी ग्रेट जर्नी थी और हमें बहुत मजा आ रहा है हमने खूब मजा किया. ((Suryakumar Yadav Press Conference after Beat Pakistan in Asia Cup Final) सूर्या ने पीएम के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा 'मैंने अभी तक सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है लेकिन पूरा देश जश्न मना रहा है. हमारा प्लान था कि हम ये टूर्नामेंट जीतें हैं ट्रॉफी उठाने का तो हर किसी  का प्लान होता है, लेकिन जीत गए ये काफी है हमें तो ट्रॉफी का वेट भी पता था.

सूर्या ने आगे कहा, 'हमारे लिए आर टूर्नामेंट डेफिनिशन नहीं था. शुरू से ही था की फोकस क्रिकेट पर और शुरुआत से ही हम काफी फोकस रहे. सूर्या ने बीसीसीआई का आभार जताते हुए कहा की BCCI ने हमारे लिए काफी कुछ किया.

स्काई ने पाकिस्तानी पत्रकारों को दिया ये जवाब

स्काई ने पाक पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा की आपने 4 सवाल पूछे, लेकिन सवाल पता नहीं चला आपका.

तिलक वर्मा-शिवम दुबे के प्रदर्शन पर सूर्यकुमार यादव ने कहा 

सूर्या ने शिवम की पारी को लेकर कहा कि 'हम दुबे के प्रदर्शन से आश्चर्यचकित नहीं थे, हमने बहुत कुछ सिखाया फील्डिंग को लेकर स्काई ने धीरे से बोला. मुझे तो स्टार्ट ही नहीं मिला. मुझे लगता है कि ज्यादातर विश्वास प्रक्रिया पर होता है मैं नेट पर क्या कर रहा हूं. हम पूरे टूर्नामेंट में नहीं हारे. मैंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया देखा. सूर्या ने कहा 'हमें ट्रॉफी नहीं मिली. ग्राउंड पर ही हमने कॉल लिया. जीतने का बाद आप ट्रॉफी के हकदार हो या नहीं. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तिलक की पारी को लेकर कहा की उन्होंने कलेक्टिव पेपर दिया छोटी-छोटी स्टेप्स लिए और यहां तक पहुंचे. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Pakistan, Suryakumar Ashok Yadav, Namboori Thakur Tilak Varma, Sanju Viswanath Samson, Kuldeep Yadav, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com