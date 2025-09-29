विज्ञापन
गुरु गंभीर से कैसा है रिश्ता... फाइनल फतह के बाद सूर्यकुमार यादव ने NDTV के सामने खोला राज

Suryakumar Yadav Big Statement: सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि गंभीर और उनके बीच छोटे और बड़े भाई जैसा रिश्ता है.

गुरु गंभीर से कैसा है रिश्ता... फाइनल फतह के बाद सूर्यकुमार यादव ने NDTV के सामने खोला राज
Suryakumar Yadav and Gautam Gambhir
  • टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने हेड कोच गौतम गंभीर के साथ छोटे और बड़े भाई जैसा रिश्ता बताया
  • सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल को अपने करियर का सबसे कठिन मुकाबला बताया
  • उन्होंने कहा कि फाइनल मुकाबले में दबाव इतना था कि उनकी दिल की धड़कनें 150 से ऊपर पहुंच गई थीं
Suryakumar Yadav Big Statement: टीम इंडिया के टी20 फॉर्मेट के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर बड़ा बयान दिया है. NDTV के साथ हुई खास चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि गंभीर और उनके बीच छोटे और बड़े भाई जैसा वाला रिश्ता है. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि गौती भाई के साथ मेरा रिश्ता छोटे और बड़े भाई जैसा है.'

एशिया कप के फाइनल को बताया अपने करियर का सबसे मुश्किल मुकाबला

यही नहीं बातचीत के दौरान सूर्यकुमार यादव ने अपने करियर के सबसे मुश्किल मुकाबले के बारे में भी बातचीत की. उन्होंने माना पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला उनके करियर का सबसे मुश्किल मुकाबला रहा. उन्होंने कहा, 'हां, मैदान पर बहुत दबाव था.'

दबाव महसूस कर रहे थे सूर्या

फाइनल के दवाब के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वह काफी दबाव महसूस कर रहे थे. भारतीय कप्तान ने कहा, 'मेरी दिल की धड़कनें उस दौरान 150 से ऊपर धड़क रही थीं.'

उन्होंने कहा, 'मैंने वहां मौजूद कोचों से पूछा कि मुझे ऐसा लग रहा है तो आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं?' जवाब में उन्होंने कहा, 'ये प्रेशर झेलना तो हमारा काम है. हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप लोग बाहर जाकर अच्छा प्रदर्शन कर सकें.'

भारत बना एशिया कप 2025 का चैंपियन 

एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला गया. जहां टीम इंडिया पांच विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. फाइनल मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाक टीम 19.1 ओवरों में अपने सभी विकेट खोते हुए 146 रन बनाने में कामयाब हुई थी. 

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 147 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 19.4 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में नाबाद 69 रनों की पारी खेली. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. 

