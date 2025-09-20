Asia Cup 2025: पाकिस्तान टीम के साथ 'No-Handshake' जारी रहेगा या नहीं? सूर्यकुमार यादव ने दिया जवाब

Suryakumar Yadav on Super 4 match IND vs PAK: जीत की हैट्रिक लगाने के बाद अब टीम इंडिया शान से एशिया कप 2025 के 'सुपर-4' में उतरेगी, लेकिन भारतीय टीम को अति-आत्मविश्वास' और 'आत्ममुग्धता' से बचना होगा. मैच से पहले सूर्या ने प्रेस से बात की और कहा कि उनकी टीम इस मैच को जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है. सूर्या ने ये भी कहा कि अब उनकी टीम इस मैच को एंटरटेनमेंट की तरह लेगी और कोई दवाब नहीं लेगी. सूर्या ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर कहा, ' पता नहीं आप लोग राइवलरी की बात क्यों कर रहे हों. मुझे तो बस ग्राउंड पे जाने के बाद ऐसा ही लगता है कि स्टेडियम भरा हुआ है तो मैं अपनी टीम को यही बोलता हूं कि चलो भाई लोग एंटरटेनमेंट का टाइम आ गया." (India, Pakistan set for Asia Cup rematch amid handshake controversy)

पिछले मैच में भारत ने बाकी दूसरे पहलुओं में अच्छा प्रदर्शन किया था, क्या इस बार भी...

इसके अलावा सूर्या से पूछा गया कि पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में, बल्लेबाजी के अलावा, भारत ने बाकी दूसरे सभी 'पहलुओं' में अच्छा प्रदर्शन किया था. क्या अगले मैच में भी हम भारत से पिछले मैच जैसा ही प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं? दरअसल, रिपोर्टर ने 'नो हैंडशेक विवाद' को लेकर ही सवाल किया था जिसका सूर्यकुमार यादव ने अपने ही अंदाज में जलाब देकर खलबली मचा दी है.

सूर्या ने ऐसे किया रिएक्ट

इस सवाल पर सूर्या ने रिएक्ट किया और कहा, "आप और किन चीज़ों की बात कर रहे हैं? (हंसते हुए). आप गेंद के साथ हमारे प्रदर्शन की बात कर रहे हैं? (हंसते हुए) "यह बल्ले और गेंद के बीच एक अच्छा मुकाबला है. पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है. सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और अपने देश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें. "

सूर्यकुमार यादव ने यह भी कहा कि उनकी टीम पर पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का ज़्यादा दबाव नहीं है क्योंकि उनका ध्यान पूरी प्रक्रिया पर नज़र रखने और ज़रूरी काम करने पर है. उन्होंने यह भी कहा कि उनका अपने खिलाड़ियों को यही संदेश है कि वे बाहरी शोर से बचें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें.

टीम इस प्रकार हैं:

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा।

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मोकिम

मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा