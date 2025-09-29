विज्ञापन
'फ्रंटफुट पर की बल्लेबाजी', सूर्यकुमार यादव ने पीएम मोदी की तारीफ में कह दी ये बड़ी बात

Suryakumar Yadav on PM Modi Wishes After Team India Win: सूर्यकुमार यादव ने पीएम मोदी के समर्थन की सराहना करते हुए कहा, "जब देश का नेता खुद फ्रंटफुट पर बल्लेबाजी करते हैं तो अच्छा लगता है.

'फ्रंटफुट पर की बल्लेबाजी', सूर्यकुमार यादव ने पीएम मोदी की तारीफ में कह दी ये बड़ी बात
Suryakumar Yadav on PM Modi Wishes After Team India Win
  • सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान पर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन की सराहना की
  • भारत ने पाकिस्तान को पाँच विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप ट्रॉफी अपने नाम की
  • प्रधानमंत्री मोदी ने खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर की तुलना करते हुए भारत की जीत की प्रशंसा की
Suryakumar Yadav Reaction on PM Modi Wishes भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रविवार को दुबई में एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर टूर्नामेंट में तीन बार हराकर नौवीं बार एशिया कप ट्रॉफी जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और उत्साह की सराहना की. भारत ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के 146 के स्कोर के खिलाफ मुकाबले को 5 विकेट पर 150 रन स्कोर के साथ जीत लिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में "खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर" का ज़िक्र किया और भारत की जीत की तुलना पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए सैन्य अभियान से की.

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रसिद्ध जीत की सराहना करते हुए कहा, "खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर. नतीजा वही है - भारत जीतता है! हमारे क्रिकेटरों को बधाई." एएनआई से बात करते हुए, सूर्यकुमार यादव ने पीएम मोदी के समर्थन की सराहना करते हुए कहा, "जब देश का नेता खुद फ्रंटफुट पर बल्लेबाजी करता है तो अच्छा लगता है; ऐसा लगा जैसे उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए." उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश के नेता के समर्थन से खिलाड़ी प्रेरित महसूस कर रहे थे और खुलकर खेल रहे थे.

"खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर. जब देश का नेता खुद फ्रंटफुट पर बल्लेबाजी करता है तो अच्छा लगता है; ऐसा लगा जैसे उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए. यह देखना शानदार था और जब सर सामने खड़े हों, तो निश्चित रूप से खिलाड़ी खुलकर खेलेंगे," कप्तान ने कहा. "सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा देश जश्न मना रहा है. जब हम वापस (भारत) जाएँगे, तो अच्छा लगेगा, और हमें अच्छा प्रदर्शन करने की और प्रेरणा मिलेगी," उन्होंने आगे कहा.

भारत की पाकिस्तान पर एशिया कप की रोमांचक जीत ने उस समय एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया जब टीम ने एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. टूर्नामेंट जीतने के बावजूद, भारतीय खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के जश्न मनाया और मंच पर काल्पनिक ट्रॉफियों के साथ पोज़ दिए.

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बाद में निराशा व्यक्त करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि हम इसके हकदार थे. मैंने कभी किसी चैंपियन टीम को ट्रॉफी से वंचित होते नहीं देखा." बीसीसीआई ने पहले एसीसी को सूचित किया था कि भारत नकवी की राजनीतिक भूमिका और भारत विरोधी टिप्पणियों के कारण उनसे ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेगा. इससे पहले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) प्रमुख और देश के गृह मंत्री मोहसिन नकवी, जिन्होंने भारत द्वारा एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद विश्व मंच पर खुद को अपमानित किया था, अब दावा कर रहे हैं कि भारत ने खेल भावना का अपमान किया है.

नक़वी की इतिहास और तथ्यों की समझ की कमी साफ तौर पर उजागर हो गई है और उन्हें यह याद दिलाने की ज़रूरत है कि संघर्षों के दौरान पाकिस्तान को कितनी बार भारतीय श्रेष्ठता के आगे झुकना पड़ा है. 1971 से, जब पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एएके नियाज़ी ने युद्ध की समाप्ति के प्रतीक के रूप में भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए, कारगिल युद्ध तक, जहाँ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ ने स्वीकार किया कि लाहौर घोषणापत्र का उल्लंघन करके वे दोषी थे.

ऑपरेशन सिंदूर, जहां भारतीय सेना ने पहले नौ आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, और फिर जब पाकिस्तान ने अपना दुस्साहस शुरू किया, तो सशस्त्र बलों ने ज़ोरदार हमला किया, जिससे नूर ख़ान जैसे कई हवाई अड्डे तबाह हो गए. इस बीच, मैदान पर भारत ने पाकिस्तान को कई बार धूल चटाई और रविवार को दुबई में एशिया कप फाइनल में पांच विकेट से जीत के साथ खिताब अपने नाम कर लिया.

फाइनल के बाद भी, मैदान के बाहर ड्रामा जारी रहा, मैच के बाद की प्रस्तुति 90 मिनट की देरी से हुई. आखिरकार, प्रस्तुति शुरू हुई और भारतीय खिलाड़ी व्यक्तिगत पुरस्कार लेने आए. पूरे समारोह के दौरान, नकवी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कार्यक्रम स्थल पर मौजूद भारतीय प्रशंसकों ने हूटिंग की. कुलदीप यादव, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने मंच पर मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों से अपने-अपने पुरस्कार प्राप्त किए, जबकि सलमान ने पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से उपविजेता का चेक स्वीकार किया. भारतीय खिलाड़ियों ने नकवी का आभार व्यक्त नहीं किया. एसीसी अध्यक्ष ने उन भारतीय खिलाड़ियों की सराहना नहीं की जो व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार लेने आए थे.

