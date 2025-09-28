विज्ञापन

22 साल से फिल्म और लाइमलाइट से दूर हैं राजेश खन्ना की छोटी बेटी रिंकी, ट्विंकल खन्ना के वीडियो में आईं नजर

ट्विंकल खन्ना ने बेटी नितारा के 13 साल के होने की खुशी में मां डिंपल कपाड़िया और छोटी बहन रिंकी खन्ना ने बूमरैंग वीडियो शेयर किया है. 

ट्विंकल खन्ना द्वारा शेयर किए गए वीडियो में दिखीं रिंकी खन्ना
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की पूर्व एक्ट्रेस और राइटर ट्विंकल खन्ना ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया, जो कि उनकी बेटी नितारा के 13 साल की होने की खुशी में शेयर किया गया था. दरअसल, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की बेटी नितारा 13 साल की हो गईं हैं, जिसके चलते इंस्टाग्राम पर ट्विंकल खन्ना ने एक मजेदार GIF शेयर किया, जिसमें वह, उनकी मां डिंपल कपाड़िया और बहन रिंकी खन्ना के साथ मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं. लेकिन खास बात यह है कि इस वीडियो में फैंस की नजर रिंकी खन्ना पर जा टिकी, जो फिल्मों की दुनिया से दूर हैं. वहीं सालों से लाइमलाइट से भी दूर रहना पसंद करती हैं. वहीं उनकी लेटेस्ट तस्वीरें और वीडियो फैंस के सामने कम ही देखने को मिलती है. 

ट्विंकल खन्ना ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "यह छोटी बच्ची का जन्मदिन है, लेकिन असली तमाशा यहीं है. तीन औरतें, एक फोटो बूथ, और बिल्कुल भी गरिमा नहीं. कोई शर्त लगा सकता है कि मां कौन है?." वीडियो में तीनों को बड़े पार्टी गॉगल्स पहने और दो अनोखे प्लेकार्ड पकड़े हुए देखा जा सकता है. एक प्लेकार्ड पर लिखा "13 साल की शुभकामनाएं" लिखा था. अन्य में "आखिरकार 13 साल की हो गई, पार्टी के लिए तैयार" लिखा गया. जबकि तीसरे ने "#स्वैगर" लिखा हुआ प्लाकार्ड पकड़ा हुआ है. 

इस वीडियो को देखने के बाद फैंस और सेलेब्स रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं सालों बाद रिंकी खन्ना को देखने के बाद फैंस का कहना है कि वह जैसी पहले थीं. अब भी वैसी ही नजर आ रही हैं. इस वीडियो को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. 

गौरतलब है कि ट्विंकल खन्ना की बहन और राजेश खन्ना की छोटी बेटी रिंकी खन्ना, जो एक पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री भी हैं, ने एक अलग रास्ता चुना है.  2003 में लंदन के व्यवसायी समीर सरन से शादी करने के बाद, उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली. वहीं उनकी आखिरी बॉलीवुड फिल्म चमेली है. कपल की एक नाओमिका सरन हैं, जो बीते कुछ सालों से डिंपल कपाड़िया और आरव खन्ना के साथ स्पॉट होती हुई नजर आती हैं. वहीं उनकी खूबसूरती फैंस का ध्यान खींच लेती है. 

