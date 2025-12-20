T20 WC 2026: वर्ल्ड कप टीम स्क्वाड से कितना खुश हैं कप्तान सूर्यकुमार यादव, पढ़िए फुल एंड फाइनल रिएक्शन

- टी20 विश्व कप 2026 के लिए घोषित भारतीय टीम को कप्तान सूर्यकुमार यादव ने संतुलित और मजबूत बताया है
- सूर्यकुमार यादव ने तिलक वर्मा के बल्लेबाजी क्रम को लेकर टीम की रणनीति और कॉम्बिनेशन पर चर्चा की है
- कप्तान ने पावरप्ले को जीतने के लिए टॉप ऑर्डर में चयनित खिलाड़ियों के योगदान को अहम बताया है
Suryakumar Yadav React on Team India T20 WC 2026 Squad: टी20 विश्व कप 2026 के लिए शनिवार को 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान हुआ. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इसे संतुलित टीम बताते हुए खुशी जताई है कि टीम इंडिया के पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं. भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार ने कहा, "टीम संतुलित दिख रही है. हमने सभी स्थानों को शानदार तरीके से भरा है. हमारे पास बहुत सारे अलग-अलग कॉम्बिनेशन हैं. इसलिए हम काफी खुश हैं." तिलक वर्मा के बल्लेबाजी क्रम पर बात करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे और गौतम भाई को लगने लगा है कि लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है, लेकिन हमने तिलक के लिए बैटिंग ऑर्डर में वह पोजीशन तय कर दी है."
टॉप-ऑर्डर कॉम्बिनेशन पर कप्तान सूर्या
"इस फॉर्मेट में अच्छी शुरुआत करना जरूरी है. हम पावरप्ले को अपने नाम करना चाहते थे, और जब हमने विश्लेषण किया कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो हमने इस कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया."
खुद सूर्यकुमार की हालिया फॉर्म चर्चा का मुख्य विषय रही है. सूर्यकुमार यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के 4 मुकाबलों में महज 8.50 की औसत के साथ 34 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से सिर्फ 4 चौके और 1 छक्का ही निकला.
अपने फार्म पर सूर्या ने दिया कुछ ऐसा जवाब
जब कप्तान से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "आप अपने पुराने वीडियो देखते हैं जहां आपने अच्छी बल्लेबाजी की है. मैं असल में नेट्स में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा हूं. यह दौर थोड़ा लंबा हो गया है. हर कोई अपने करियर में इससे गुजरता है. मुझे पता है कि क्या करना है और किस चीज पर काम करना है. हमारे पास न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैच हैं जहां मैं अपनी फॉर्म वापस हासिल कर सकता हूं."
टी20 विश्व कप भारत की टीम:
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल (उपकप्तान), अर्शदीप सिंह, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं