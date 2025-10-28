विज्ञापन
विशेष लिंक

Shreyas Iyer Health Update: खून बहना रुका, सेहत में तेजी से सुधार... सूर्यकुमार ने दिया अय्यर की हेल्थ अपडेट

Suryakumar Yadav Big Statement: भारतीय टीम के मौजूदा टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की चोट पर अपडेट दिया है. भारतीय कप्तान का कहना है कि उनकी (श्रेयस अय्यर) हालत में सुधार हो रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
Shreyas Iyer Health Update: खून बहना रुका, सेहत में तेजी से सुधार... सूर्यकुमार ने दिया अय्यर की हेल्थ अपडेट
Suryakumar Yadav
  • भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने श्रेयस अय्यर की चोट की स्थिति में सुधार होने की जानकारी दी है
  • श्रेयस अय्यर ने फोन पर संपर्क किया है जिससे उनकी सेहत अच्छी होने का संकेत मिलता है
  • कप्तान ने बताया कि चोट लगना दुर्भाग्यपूर्ण था लेकिन डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Suryakumar Yadav Big Statement: भारतीय टीम के मौजूदा टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की चोट पर अपडेट दिया है. भारतीय कप्तान का कहना है कि उनकी (श्रेयस अय्यर) हालत में सुधार हो रहा है. उन्होंने फोन पर हमें जवाब दिया है. इसका मतलब है वह बिल्कुल ठीक हैं. जो हुआ वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं. अगले कुछ दिनों तक उनकी निगरानी की जाएगी. अब चिंता की कोई बात नहीं है.

@RevSportzGlobal की तरफ से साझा किए गए वीडियो में कैप्टन सूर्या को कहते हुए सुना जा सकता है, 'पहले दिन जब पता चला कि उसे इंजरी हुई है तो मैने पहले उसको ही कॉल किया था. मगर पता चला कि उसके पास फोन नहीं है तो मैंने अपने फिजियो को फोन किया. उन्होंने बताया कि वह स्टेबल है. फर्स्ट डे क्या था बता नहीं सकते, लेकिन अब वह अच्छा नजर आ रहा है. दो दिन से बात हो रही है. वह रिप्लाई दे रहा है. अगर वह फोन पर रिप्लाई दे रहा है. इसका मतलब वह स्टेबल है.' (अपडेट जारी है)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Suryakumar Ashok Yadav, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now