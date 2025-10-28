Shreyas Iyer Health Update: खून बहना रुका, सेहत में तेजी से सुधार... सूर्यकुमार ने दिया अय्यर की हेल्थ अपडेट

Suryakumar Yadav Big Statement: भारतीय टीम के मौजूदा टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की चोट पर अपडेट दिया है. भारतीय कप्तान का कहना है कि उनकी (श्रेयस अय्यर) हालत में सुधार हो रहा है. उन्होंने फोन पर हमें जवाब दिया है. इसका मतलब है वह बिल्कुल ठीक हैं. जो हुआ वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं. अगले कुछ दिनों तक उनकी निगरानी की जाएगी. अब चिंता की कोई बात नहीं है.

@RevSportzGlobal की तरफ से साझा किए गए वीडियो में कैप्टन सूर्या को कहते हुए सुना जा सकता है, 'पहले दिन जब पता चला कि उसे इंजरी हुई है तो मैने पहले उसको ही कॉल किया था. मगर पता चला कि उसके पास फोन नहीं है तो मैंने अपने फिजियो को फोन किया. उन्होंने बताया कि वह स्टेबल है. फर्स्ट डे क्या था बता नहीं सकते, लेकिन अब वह अच्छा नजर आ रहा है. दो दिन से बात हो रही है. वह रिप्लाई दे रहा है. अगर वह फोन पर रिप्लाई दे रहा है. इसका मतलब वह स्टेबल है.' (अपडेट जारी है)