IND vs OMA: 'मैं रोहित जैसा...', कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के समय कर दिया कुछ ऐसा, मजेदार वीडियो हुआ वायरल

Suryakumar Yadav Escape Playing 11 Changes Durig Toss IND vs OMAN: अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में हो रहे एशिया कप 2025 में ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ओमान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा है कि उन्होंने टूर्नामेंट में अभी तक बल्लेबाजी नहीं की है और वो आज अपनी बल्लेबाज की गहराई का पता लगाना चाहते हैं. भारत और ओमान दोनों ही दो-दो बदलाव के साथ उतरी हैं.
इसके अलावा दोनों ही कप्तान आज टॉस के समय अपने एक-एक खिलाड़ी का नाम भूल गए. यह देखना काफी मजेदार रहा. सूर्यकुमार यादव ने टॉस जितने के बाद कहा, 'हम पहले बल्लेबाजी करने की सोच रहे हैं. हमने इस प्रतियोगिता में पहले बल्लेबाजी नहीं की है और हम अपनी गहराई जानना चाहते हैं. सुपर 4 में जाने से पहले खेलने का समय मिलना जरूरी है. हम पहले दो मैचों में जो अच्छी आदतें अपना रहे हैं, उन्हें जारी रखना चाहते हैं. यह अच्छा लग रहा है और हमारे सलामी बल्लेबाज़ आगे इसका आकलन करेंगे. हमारे पास दो बदलाव हैं. हर्षित आ गया है, एक और खिलाड़ी आ गया है, हंसते हुए सूर्या ने कहा, 'मैं रोहित जैसा हो गया हूं.'
ओमान कप्तान जतिंदर सिंह ने कहा, 'मैं पहले बल्लेबाजी करता. यहां से यह एक शानदार अनुभव है. हमारी टीम युवा है, उसे अभी ज़्यादा अनुभव नहीं मिला है, लेकिन इससे उन्हें यहां आकर खुद को परखने का अच्छा मौका मिलता है. भारत के साथ मैदान साझा करने और उनकी मानसिकता को समझने का यह एक शानदार मौका है. हमारे पास दो बदलाव हैं.
इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरी हैं दोनों टीमें
भारत प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव.
ओमान प्लेइंग इलेवन: आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), शाह फैसल, जिक्रिया इस्लाम, आर्यन बिष्ट, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, जितेन रामानंदी
