'गौती भाई ने...', बीच मैच में गंभीर ने सूर्यकुमार को बताया प्लान, तब जाकर टीम को मिली जीत, सूर्या ने खुद बताया

Indian Captain Suryakumar Yadav Statement After Victory Against United States of America: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप 'ए' का एक रोमांचक मुकाबला शनिवार (सात फरवरी) को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मुंबई में खेला गया. जहां भारतीय टीम बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के बावजूद 29 रनों से बाजी मारने में कामयाब रही. अमेरिका के खिलाफ मिली इस शानदार जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) काफी खुश नजर आए. मैच के बाद उन्होंने अपना विचार साझा करते हुए कहा, 'हम जानते थे कि कभी ना कभी यह दिन आएगा. मुझे लगा कि एक बल्लेबाज का क्रीज पर अंत तक टिके रहना जरूरी है, क्योंकि यह 180-190 के बजाय 140 का विकेट लग रहा था. गौती भाई ने 14वें ओवर के बाद ब्रेक के दौरान मुझे अंत तक क्रीज पर टिके रहने का सलाह दिया था. उन्हें पता था कि मैं बाद में कवर कर लूंगा. मुझे ऐसी परिस्थितियों और सतह पर खेलने का अनुभव है.'