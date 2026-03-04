IND vs ENG, T20 World Cup Semifinal: एक्शन मोड में सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और ईशान किशन के साथ बना रहे 'मास्टर प्लान'

Suryakumar Yadav in action mode, IND vs ENG: इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है. सूर्या ने सोशल मीडिया पर प्रैक्टिश सेशन की एक तस्वीर शेयर की है और कैप्टन में उन्होंने अपने खिलाड़ियों को जीत का मत्र दिया है. सूर्या ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें वह अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और ईशान किशन के सामने खड़े होकर मोटिवेशन स्पीच दे रहे हैं. इस तस्वीर को शेयर कर सूर्या ने लिखा, 'प्रक्रिया पर विश्वास करें'. सूर्या का यह मैसेज अपने खिलाड़ियों को सेमीफाइनल से पहले मोटिवेट करने का तरीका है. इस तस्वीर को खूब लाइक मिल रहे हैं. जो तस्वीर सूर्या ने शेयर किया है उसमें हार्दिक पंड्या भी नजर आ रहे हैं. बता दें कि मुंबई के वानखेड़े में भारत का टी-20 रिकॉर्ड शानदार रहा है, साल 2017 से भारतीय टीम इस मैदान पर अबतक एक भी टी-20 इंटरनेशनल मैच नहीं हारी है.

Trust the process 🇮🇳💙 pic.twitter.com/ThPvrOAeCt — Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) March 4, 2026

वानखेड़े की पिच अक्सर बैटिंग के लिए अच्छी रहती है, लेकिन टर्न भी देती है, इसलिए भारत की स्ट्रैटेजी यह तय करने पर होगी कि बड़ा टारगेट रखा जाए या चेज़ किया जाए, क्योंकि उनकी अग्रेसिव बैटिंग स्टाइल फ्लैट ट्रैक पर सूट करती है.

ये भी पढ़ें- T20 World Cup 2026 semi-finals: बारिश के कारण T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल रद्द हुआ तो भारत- न्यूजीलैंड को लगेगा झटका, पलट जाएगी बाजी, जानें क्या है समीकरण

ये भी पढ़ें- IND vs ENG, T20 World Cup semifinals: हार्दिक, सूर्या, अभिषेक नहीं, भारत के ये 2 खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ पलट देंगे बाजी, सुनील गावस्कर ने बताया

कैसे जीतेगी टीम इंडिया

स्पिनरों के खिलाफ जमकर खेलना

इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जिसके पास बेहतरीन स्पिनर हैं. आदिल राशिद और लियाम डॉसन, जो आम तौर पर भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं. इनके खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों को संभल कर खेलनी होगी और रिक्स कम लेने की जरूरत है.

भारत की स्पिन जोड़ी को दिखाना होगा कमाल

अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती की स्पिन जोड़ी वानखेड़े की छोटी बाउंड्री पर इंग्लैंड को रोकने में अहम होगी. कुलदीप यादव भी XI में वापसी कर सकते हैं जिससे भारत को और विकेट लेने का विकल्प मिल सके.

कप्तान सूर्या और अभिषेक को आना होगा फॉर्म में

कप्तान सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा की आक्रामक बैटिंग इस मैच को बदल सकती है, अगर दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की तो फिर भारतीय टीम के लिए इस मैच को जीतने में मुश्किल नहीं होगी.

बुमराह हो सकते हैं अहम

इंग्लैंड के खिलाफ मैच में बुमराह का इस्तेमाल कप्तान सूर्या कैसे करते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा. सुनील गावस्कर ने भी बुमराह का इस्तेमान पॉवर प्ले में करने की सलाह दी है. पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, ‘‘मेरा मानना ​​है कि बुमराह को पावरप्ले में कम से कम दो ओवर करने चाहिए क्योंकि नई गेंद से अगर वह शुरू में विकेट ले लेते हैं, तो भारत का पलड़ा भारी हो जाएगा. वह जोस बटलर, फिल साल्ट और हैरी ब्रूक के विकेट लेकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर सकते हैं.'' गावस्कर ने कहा कि बुमराह को चार ओवर के बाद गेंदबाजी सौंपने का कोई मतलब नहीं है.

इंग्लैंड के इन खिलाड़ियों से बचना होगा

इंग्लैंड की तरफ से आदिल रशीद, हैरी ब्रूक, जैकब बेथल और जोफ्रा ऑर्चर खतरनाक खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं, इन खिलाड़ियों के खिलाफ भारत को सटीक रणनीति अपनानी होगी.