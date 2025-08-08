विज्ञापन
मैदान पर लौटा टीम इंडिया का 'सिक्सर किंग', Asia Cup 2025 से पहले भारतीय फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी

Suryakumar Yadav Asia Cup 2025: इस बार एशिया कप टी20 प्रारूप में खेला जाएगा, जिससे आगामी टी20 विश्व कप की तैयारी के लिहाज़ से भी यह टूर्नामेंट बेहद अहम माना जा रहा है.

  • एशिया कप 2025 अगले महीने संयुक्त अरब अमीरात में 9 से 28 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा
  • भारतीय टीम 10 सितंबर को मेज़बान यूएई के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलेगी और खिताब बचाने उतरेगी
  • टूर्नामेंट में कुल आठ टीमें भाग लेंगी, जिसमें भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत 14 सितंबर को होगी
Suryakumar Yadav Started Practice Ahead of Asia Cup 2025: एशिया कप का आगामी संस्करण अगले महीने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में आयोजित किया जाएगा. यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर तक चलेगा. भारतीय टीम 10 सितंबर को मेज़बान यूएई के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलेगी और इस बार खिताब बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. यह इस टूर्नामेंट का 17वां संस्करण होगा, जिसमें कुल 8 टीमें भाग लेंगी. भारत और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट की दो प्रमुख टीमें होंगी. दोनों चिर-प्रतिद्वंदी 14 सितंबर को आमने-सामने होंगे, जिससे क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है.

इस बीच एशिया कप 2025 से पहले भारतीय फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. जी हां टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav latest Updates) का कुछ समय पहले हर्निया का ऑपरेशन हुए था जिसके बाद एशिया कप टीम में उनकी जगह को लेकर पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता था, लेकिन अब कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने मौजूदगी की धमक को फैंस तक पहुंचा दिया है, सूर्य का मैदान पर बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए एक तस्वीर सामने आई है जिसके बाद उनके एशिया कप टीम में शामिल होने का रास्ता साफ़ दिख रहा है.

इस बार एशिया कप टी20 प्रारूप में खेला जाएगा, जिससे आगामी टी20 विश्व कप की तैयारी के लिहाज़ से भी यह टूर्नामेंट बेहद अहम माना जा रहा है. भारतीय टीम को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. टीम का आधिकारिक ऐलान इस महीने के अंत तक किए जाने की संभावना है

