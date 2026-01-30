विज्ञापन
बाजू हट.. बाजू हट.. जब लोकल ब्वॉय संजू सैमसन के लिए बॉडीगॉर्ड बने कैप्टन सूर्या, देखिए Video

SuryaKumar Yadav Video viral:  सैमसन शनिवार को अपने होम ग्राउंड पर अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही सीरीज़ अब तक उनके लिए कुछ खास नहीं रही है. 

SuryaKumar Yadav doing security guard duties for Sanju Samson : तिरुवनंतपुरम  में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का आखिरी मैच खेला जाएगा. तिरुवनंतपुरम जो संजू सैमसन का होमटाउन है. ऐसे में जब भारतीय टीम के साथ संजू सैमसन तिरुवनंतपुरम पहुंचे तो कप्तान सुर्यकुमार यादव ने एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा किया जिसकी तारीफ पूरा सोशल मीडिया कर रहा है. हुआ ये कि संजू अपने घर यानी तिरुवनंतपुरम में लैंड करते हैं तो एयरपोर्ट पर सूर्यकुमार यादव उनके लिए बॉडीगार्ड का काम करते हैं. एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए सूर्या, संजू से आगे निकलते हुए कहते हैं. ''कृपया रास्ता दें, चेट्टा (मलयालम में बड़े भाई) को परेशान न करें" बीसीसीआई ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

सूर्या के ऐसा करने पर संजू मुस्कुराते हुए नजर आते हैं और सूर्या से ऐसा न करने को कहते हैं लेकिन कप्तान साहब की यह मस्ती नहीं रूकती है. फैन्स को सूर्या का यह अंदाज खूब पसंद भी आ रहा है.  बता दें कि सैमसन शनिवार को अपने होम ग्राउंड पर अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही सीरीज़ अब तक उनके लिए कुछ खास नहीं रही है. 

संजू सैमसन के लिए फैन्स की दीवानगी

भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का आखिरी मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, यह ग्राउंड सैमसन का होम ग्राउंड है. ऐसे में सबकी नजर संजू सैमसन पर रहेगी. इस सीरीज में संजू कोई खास कमाल नहीं कर पाए हैं. अबतक खेले 4 मैच में संजू के बल्ले से सिर्फ 40 रन निकले हैं. ऐसे में अब संजू अपने होमग्राउंड पर एक ऐसी पारी खेलने की कोशिश करेंगे जिससे उनके आलोचकों की बोलती बंद हो जाए. 

