Suryakumar Yadav: सूर्या का रूठा बल्ला टीम इंडिया की बढ़ा रहा है टेंशन, प्रदर्शन पर एक नजर तो दौड़ा लें

Suryakumar Yadav, IND vs PAK Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का निर्णायक मुकाबला 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला जाएगा. यहां जिस टीम को जीत मिलेगी. उसका ट्रॉफी पर कब्जा होगा. वैसे तो आगामी मुकाबले के लिए टीम इंडिया को हर कोई जीत का प्रबल दावेदार बता रहा है. मगर अहम मुकाबले से पूर्व भारतीय टीम में एक बड़ी समस्या नजर आ रही है. यह समस्या कोई और नहीं बल्कि खुद कप्तान सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी है. लीग चरण में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई उनकी नाबाद 47 रनों की मैच विनिंग पारी को छोड़ दें तो अन्य मौकों पर वह जूझते हुए ही नजर आए हैं. खुदा न खास्ता फाइनल मुकाबले में अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं. ऐसे में सूर्या के ऊपर सारा दारोमदार आ जाएगा, जहां वह पहले से एक-एक रन के लिए जूझ रहे हैं.

एशिया कप 2025 में सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन

सूर्यकुमार यादव ने जारी टूर्नामेंट में भारतीय टीम की तरफ से खबर लिखे जाने तक कुल छह मुकाबले खेले हैं. इस बीच उन्हें पांच पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है. जहां दो बार नाबाद रहते हुए वह 71 रन ही बना पाए हैं. ये प्रदर्शन उनकी मौजूदा छवि के हिसाब से बिल्कुल मेल नहीं खाती है.

सूर्यकुमार यादव का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें सूर्यकुमार यादव के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने देश के लिए खबर लिखे जाने तक 89 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 84 पारियों में 37.59 की औसत से 2669 रन निकले हैं.

सूर्या के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में चार शतक और 21 अर्धशतक दर्ज है. यहां एक मैच में खेली गई 117 रनों की शतकीय पारी उनकी अबतक की एक मुकाबले में खेली गई व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ पारी है.

