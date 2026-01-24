वाइफ की एक सलाह और हो गया चमत्कार! 468 दिनों बाद लौट आई सूर्यकुमार यादव की फॉर्म, भारतीय कप्तान ने खोला राज

Suryakumar Yadav on his Wife Devisha Shetty: कप्तान सूर्यकुमार यादव (नाबाद 82) और इशान किशन (76) की आक्रामक पारियों के दम पर भारत ने पांच मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 मैच में शुक्रवार को न्यूजीलैंड को रिकॉर्ड 28 गेंद शेष रहते सात विकेट से हराया. आखिकार 468 दिनों बाद सूर्या ने टी-20 क्रिकेट में अर्धशतक जमाया. सूर्या ने 82 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई, सूर्या के अलावा ईशान किशन ने 76 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए. दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए मैच जिताने वाली 122 रनों की साझेदारी की, जिससे रन चेज़ में शुरुआती झटकों के बाद भारीय टीम संभाली और मैच जीतने में सफल रही. वहीं, दूसरे टी-20 में जीत के बाद सूर्यकुमार यादव ने खुद की फॉर्म में वापसी को लेकर ईशान किशन से बात की, बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर दोनों की बातचीत का वीडियो शेयर किया है.
वीडियो में सूर्या ने अपने फॉर्म को लेकर कहा, "कभी-कभी ऐसा होता है, जब मैं घर जाता हूं, तो मेरे घर पर भी एक कोच बैठी होती है, जिससे मेरी शादी हुई है. वह मुझसे कहती रहती है कि थोड़ा समय लो. उसने मुझे बहुत करीब से देखा है, इसलिए वह मेरा दिमाग भी जानती है, तो मैंने उसकी सलाह मानी और ध्यान से खेला, अपनी इनिंग में थोड़ा समय लेने के बारे में सोचा. मैंने पिछले मैच में भी ऐसा किया और इस मैच में भी.”
Fearless intent 💪— BCCI (@BCCI) January 24, 2026
Clarity of mind 😇
Flawless execution 👌
Reflecting on a commanding partnership ft. Captain Surya Kumar Yadav & Ishan Kishan 🤝 - By @RajalArora #TeamIndia | #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank | @surya_14kumar | @ishankishan51 https://t.co/UkajUNlFHG
कप्तान सूर्या ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, “मैं लोगों से कह रहा था कि मैं नेट्स में अच्छी बैटिंग कर रहा हूं, लेकिन जब तक आप मैचों में रन नहीं बनाते, तब तक वह कॉन्फिडेंस नहीं आता, मुझे 2-3 दिन का अच्छा आराम मिला, घर गया, सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूर रहा. मैंने पिछले तीन हफ्तों में अच्छी प्रैक्टिस की, इसलिए मैं सही माइंडसेट में आ गया.”
