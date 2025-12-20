विज्ञापन
T20 World Cup 2026: सूरज जैसा सूर्या का आत्मविश्वास- सूर्या द बैटर लौटेगा, वक्त लग रहा है लेकिन मैं लौटूंगा

SuryaKumar Yadav: सूर्यकुमार यादव ने अपनी बल्लेबाजी फ़ॉर्म को लेकर बयान दिया है और खुद पर विश्वास जताया है. सूर्या को कहा है कि वह बल्लेबाज के तौर पर जल्द ही वापसी करेंगे.

SuryaKumar Yadav on T20 World Cup 2026
  • टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया गया है जिसमें शुभमन गिल को जगह नहीं मिली है
  • अक्षर पटेल को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है जो शुभमन गिल की जगह जिम्मेदारी संभालेंगे
  • सूर्यकुमार यादव टीम के कप्तान हैं और उन्होंने खराब फॉर्म के बावजूद आत्मविश्वास के साथ वापसी की उम्मीद जताई है
T20 World Cup 2026: टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है, टीम में शुभमन गिल का नाम नहीं है. गिल की जगह उपकप्तान की जिम्मेदारी अक्षर पटेल निभाने वाले हैं. बता दें कि टीम के चयन के समय सूर्यकुमार यादव ने अपनी बल्लेबाजी को लेकर भी बात की और कहा कि, "हर खिलाड़ी के करियर में ऐसा आता है. हां मेरा साथ यह ज्यादा हो रहा है.लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं फॉर्म में वापसी करुंगा. हां अभी मैं गायब हूं लेकिन मैं वापस आउंगा.' दरअसल, हाल के समय में सूर्या का फॉर्म बेहद ही खराब रहा है.हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज में सूर्या कोई भी कमाल नहीं कर पाए थे जिसके कारण उनकी आलोचना हो रही थी.सूर्या के ऊपर दबाव साफ था. लेकिन टीम के ऐलान के समय सूर्या ने खुद पर विश्वास जताया है और उम्मीद की है कि उनका खराब दौर जल्द खत्म हो जाएगा. 

नंबर 3 पर तिलक वर्मा

सूर्यकुमार यादव ने नंबर 3 बल्लेबाजी क्रम को लेकर भी बात की और कहाहम एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं, मैं और गौती भाई और दूसरे बैट्समैन, लेफ्टी-राइटी अब हमारे लिए ज़रूरी नहीं है. यह थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है. हमने नंबर 3 तिलक के लिए, 4 मेरे लिए फिक्स किया है, और फिर जो भी कम्फर्टेबल हो.  हम तिलक के लिए वह रोल फिक्स करना चाहते हैं ताकि उसे पता चले कि उसका रोल क्या है और वह उस पोजीशन में खुश रहे."

वहीं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज के जीत के बाद सूर्या ने कहा था, "यह एक अच्छी चैलेंजिंग सीरीज़ थी, हमने जो कर सकते थे वो किया, बस एक ही बात है कि हमें बल्लेबाज़ सूर्यकुमार नहीं मिला, मुझे लगता है कि वह कहीं गायब है.  लेकिन वह मज़बूती से वापसी करेगा.  एक लीडर के तौर पर, मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि सीरीज़ कैसी रही." 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होना है, वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड T20Iके लिए भारत की टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन, रिंकू सिंह

T20 World Cup 2026, Suryakumar Ashok Yadav, Cricket
