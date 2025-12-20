विज्ञापन
Suryakumar Yadav big Statement: सीरीज जीतने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सूर्या ने कहा, "हम जिस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते थे, वैसा ही किया. नतीजा हमारे सामने है.

'गायब हो गया हूं, बतौर बल्लेबाज फ्लॉप रहने पर सूर्यकुमार यादव हुए भावुक, T-20 वर्ल्ड कप के लिए टीम के ऐलान से पहले दिया यह बयान
Suryakumar Yadav big Statement Viral: सूर्यकुमार यादव का बड़ा ऐलान

Suryakumar Yadav on his batting Form: भारत ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पांचवें मैच को 30 रन से जीतकर टी20 सीरीज 3-1 से अपने नाम की. बतौर कप्तान सीरीज जीतकर सूर्यकुमार यादव बेहद खुश हैं, लेकिन खुद के निजी प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं. सीरीज जीतने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सूर्या ने कहा, "हम जिस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते थे, वैसा ही किया. नतीजा हमारे सामने है. यह पूरी कोशिश पहले नहीं हो रही थी. खुशी है कि हम इसे दोहरा पाए. हम बुमराह से पावरप्ले में एक ओवर, ड्रिंक्स के बाद बीच में एक ओवर और फिर आखिर में गेंदबाजी करवाना चाहते थे. हमें चुनौती मिली, लेकिन आप कैसे वापसी करते हैं, यह अहम है. "भले ही बतौर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सीरीज जीती, लेकिन बल्लेबाज के तौर पर 4 मुकाबलों में 8.50 की औसत के साथ 34 रन ही बना सके.

गायब हो गया हूं लेकिन करुंगा जोरदार वापसी

उन्होंने अपने प्रदर्शन को लेकर कहा, "यह एक अच्छी चुनौतीपूर्ण सीरीज थी. हमने वही किया जो हम कर सकते थे. बस एक ही बात है कि हमें बल्लेबाज सूर्यकुमार नहीं मिला, मुझे लगता है कि वह कहीं गायब है. लेकिन वह जोरदार वापसी करेगा. एक लीडर के तौर पर, मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि सीरीज का नतीजा कैसा रहा."

दूसरी ओर, सीरीज गंवाने के बाद साउथ अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्करम ने कहा, "230 रन (232 रन) बनाने के लिए लगभग परफेक्ट चेज की जरूरत थी. हमारे टॉप तीन बल्लेबाजों ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन मिडिल ऑर्डर उसे आगे नहीं बढ़ा पाया. लेकिन ये सबक वर्ल्ड कप के लिए बहुत काम आ सकते हैं. इस सीरीज में हमारा अनुभव अच्छा रहा, अब हमें पता है कि हमें क्या करना है."

भारत ने तिलक वर्मा (73) और हार्दिक पंड्या (63) की शानदार पारियों के दम पर 5 विकेट खोकर 231 रन बनाए. इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम निर्धारित ओवरों में 8 विकेट गंवाकर 201 रन ही बना सकी. क्विंटन डी कॉक ने 65 रन बनाए, लेकिन मेहमान टीम को जीत नहीं दिला सके। भारत की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने 4 विकेट हासिल किए.

