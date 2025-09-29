IND vs PAK: तिलक वर्मा नहीं, सूर्यकुमार यादव ने इस खिलाड़ी को बताया टीम इंडिया का सबसे बड़ा गेम चेंजर

Suryakumar Yadav big praise for Abhishek Sharma: एशिया कप का फाइनल जीतने के बाद NDTV के बोरिया मजूमदार के साथ एक खास बातचीत में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अभिषेक शर्मा की भरपूर तारीफ की है. सूर्यकुमार ने भारत के युवा ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा गेम चेंजर करार दिया है. बता दें कि फाइनल में भले ही अभिषेक केवल 5 रन ही बनाकर आउट हो गए लेकिन इस टूर्नामेंट में उनके नाम सबसे ज्यादा रन रहे. अभिषेक को लेकर सूर्या ने इंटरव्यू में कहा कि, "अभिषेक ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैच का रूख पल भर में बदल कर सकते हैं."

अभिषेक शर्मा को बताया गेम- चेंजर

सूर्यकुमार ने एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन पर कहा, "कभी-कभी आपको उन लोगों को छोड़ देना चाहिए जो खेल का रुख पूरी तरह से बदल देते हैं. मैंने उन्हें पहले भी अपने राज्य, फ्रैंचाइज़ी क्रिकेट और भारत के लिए बल्लेबाजी करते देखा है. वह एक गेम-चेंजर हैं. जो लोग गेम-चेंजर होते हैं वो खेल का रुख पूरी तरह से बदल देते हैं, उन्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए. "

सूर्यकुमार यादव BCCI के समर्थन के लिए आभारी

सूर्यकुमार ने एशिया कप के दौरान टीम के साथ ढाल बनकर खड़े रहने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की भी सराहना की. सूर्यकुमार ने यह भी कहा कि भारतीय टीम के लिए विकास की अगली छलांग लगाने का यह सही समय है. सूर्यकुमार ने इंटरव्यू में कहा, "यह इतना बड़ा बोर्ड है, इतने सारे खिलाड़ी हैं, इतना बड़ा देश है. बीसीसीआई हमारे आगे खड़ा रहा, हमें भरपूर समर्थन दे रहा है. इसलिए, खिलाड़ियों का यह कर्तव्य है कि वे अच्छा क्रिकेट खेलकर और ट्रॉफी जीतकर बोर्ड को उसका बदला दें."

भारतीय कप्तान ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, " जब मैं चोटिल हुआ, तो मैंने पूरी सुविधा (बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) का जायजा लिया. तभी मुझे एहसास हुआ कि यही समय है जब भारत क्रिकेट में नई ऊंचाइयों को छू सकता है. सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए डिज़ाइन की गई थीं. हमने तीन-चार महीने से क्रिकेट नहीं खेला था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि खिलाड़ी एशिया कप में बड़े अंतराल के बाद आ रहे हैं, और यह सब बीसीसीआई की सुविधाओं की बदौलत है."