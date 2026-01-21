विज्ञापन
IND vs NZ, 1st T20I: अभिषेक के तूफानी पारी के बाद गेंदबाजों ने ढाया कहर, नागपुर में मिली टीम इंडिया को बड़ी जीत

India vs New Zealand, 1st T20I: भारत ने न्यूजीलैंड को नागपुर में शिकस्त देते हुए पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है.

  • भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर में खेला गया था
  • भारत ने 239 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड को 48 रनों से हराया था
  • अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों में 84 रन बनाकर भारत के मजबूत स्कोर बनाने में अहम भूमिका निभाई थी
India Beat New Zealand By 48 Runs: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जानें वाले पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज हो चुका है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला 21 जनवरी 2026 को नागपुर में खेला गया. जहां भारतीय टीम 48 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही. भारत की तरफ से जीत के लिए मिले 239 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कीवी टीम 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 190 रन तक ही पहुंच पाई. मेहमान टीम की तरफ से चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए ग्लेन फिलिप्स ने 40 गेंद में 195.00 की स्ट्राइक रेट से 78 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. हालांकि, वह भी अपनी टीम को जीत दिलाने में नाकामयाब रहे. उनके अलावा मार्क चैपमैन ने 24 गेंद में 39 रनों का योगदान दिया. 

वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे चटकाए दो-दो विकेट  

भारत की तरफ से पहले टी20 मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा दो-दो सफलता प्राप्त की. उनके अलावा अर्शदीप सिंह, हार्दिक पंड्या और अक्षर पटेल क्रंमशः एक-एक विकेट चटकाने में कामयाब रहे. 

238 रन बनाने में कामयाब हुई थी इंडिया 

अभिषेक शर्मा नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के शुरुआती टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अपने चिर-परिचित अंदाज में नजर आए. उन्होंने पांच चौके और आठ छक्कों के दम पर तूफानी पारी खेली. अभिषेक अपने शतक से चूक गए. इसके बाद फिनिशर रिंकू सिंह ने अच्छा कैमियो किया, जिससे भारत ने 20 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 238 का स्कोर खड़ा किया. 

अभिषेक और सूर्या ने तैयार किया बेस

भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 27 के स्कोर पर ही संजू सैमसन और ईशान किशन के विकेट गंवा दिए थे. लेकिन फिर अभिषेक का तूफान आया और दूसरे छोर से उन्हें कप्तान सूर्यकुमार यादव का साथ मिला. अभिषेक ने एक बार फिर 22 गेंदों में फिफ्टी ठोकी और इतिहास रच दिया. उन्होंने तीसरे विकेट के लिए कप्तान के साथ 47 गेंदों में 99 रनों की साझेदारी कर टीम के लिए बड़े स्कोर का बेस तैयार किया. 

कप्तान सूर्यकुमार यादव अच्छी शुरुआत के बाद बड़ी पारी नहीं खेल पाए. लेकिन उन्होंने फॉर्म में वापसी के संकेत दिए. सूर्या ने 22 गेंदों में 4 चौके और एक छक्के के दम पर 32 रनों की पारी खेली. जबकि अभिषेक ने 35 गेंदों का सामना किया और 240 की स्ट्राइक रेट से 84 रनों की पारी खेली. 

फिनिशर रिंकू सिंह का चला 'जादू'

हालांकि, अभिषेक के आउट होने के बाद मिडिल ओवर में भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ा गई. टीम इंडिया ने इसके बाद शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या और अक्षर पटेल के विकेट गंवाए. इस दौरान लग रहा था कि भारतीय टीम 200 के स्कोर के आस-पास रह जाएगी. लेकिन फिर फिनिशर रिंकू सिंह ने मोर्चा संभाला. उन्होंने आखिरी ओवर में दो छक्के जड़े. रिंकू ने 20 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों के दम पर नाबाद 44 रनों की पारी खेलकर भारत का स्कोर 238 तक पहुंचाया. 

डफी और जेमीसन चटकाए दो-दो विकेट

न्यूजीलैंड की तरफ से जैकब डफी और काइल जेमीसन ने दो-दो विकेट हासिल किए, जबकि क्रिस्चियन क्लार्क, ईश सोढ़ी और मिचेल सैंटनर ने 1-1 विकेट निकाला.

India, New Zealand, Cricket
