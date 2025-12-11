IND vs SA: क्या कर रहे हो कप्तान? सीरीज नहीं हारे पर SKY का बल्ला भी है खामोश

Suryakuamr Yadav Flop From Last 20 Innings IND vs SA 2nd T20I: मिस्टर 360 डिग्री का जलवा देखने को फ़ैन्स की आंखें लंबे समय से तरस गई हैं. कप्तान सूर्यकुमार यादव चंडीगढ़ में 4 गेंदों का सामना करते हुए 5 रन ही बना सके और दक्षिण अफ़्रीकी सुपरमैन मार्को यानसन को अपना विकेट दे बैठे. कटक में दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ खेले गए सीरीज़ के पहले टी-20 मैच में भी वो 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर पैवेलियन लौटे थे. हालांकि, बतौर कप्तान सूर्यकुमार यादव कोई सीरीज़ नहीं हारे हैं. लेकिन भारतीय फ़ैन्स की शिकायत इसलिए शुरू गए हो गई है क्योंकि SKY की अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में लगातार 20वीं पारी है जब उनके बल्ले से कोई अर्द्धशतकीय पारी देखने को नहीं मिली है.

डेढ़ साल में 2 हाफ़ सेंचुरी



रोहित शर्मा ने टी-20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी लेने के वक्त से लेकर अबतक और पहले भी सूर्यकुमार यादव की अगुआई में टीम इंडिया ने टी-20 में कोई सीरीज़ नहीं गंवाई.

2024 वर्ल्ड कप के बाद से SKY ने 29 मैचों में 19 (18.73) से भी कम के औसत से 431 रन बनाए हैं. ये आंकड़ा इसलिए चौंकानेवाला है क्योंकि SKY ने अबतक खेले गए 97 टी-20 मैचों में 36 के औसत और 164+ के स्ट्राइक रेट से 4 शतक और 21 अर्द्धशतक के सहारे 2771 रन बनाए हैं.

वर्ल्ड कप टी-20 की जीत के बाद 29 मैचों में SKY के नाम 2 हाफ़ सेंचुरी हैं. इन 29 पारियों में 13 बार उनका स्कोर 10 से भी कम रहा है. अपनी आख़िरी अर्द्धशतकीय पारी उन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हैदराबाद में अक्टूबर 2024 में खेली थी. बड़ी बात ये है कि लगातार 20 पारियों में उनके बल्ले से एक भी हाफ़ सेंचुरी नहीं आई है.

कप्तानी में ज़बरदस्त रिकॉर्ड



ये ज़रूर है कि सूर्यकुमार का बतौर कप्तान शानदार रिकॉर्ड रहा है और अबतक उन्हें इस फॉर्मैट में किसी हार का सामना नहीं करना पड़ा है.

बतौर कप्तान SKY का प्रदर्शन

ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया

दक्षिण अफ़्रीका से 1-1 से ड्रॉ

श्रीलंका को 3-0 से हराया

द.अफ़्रीका को 3-1 से हराया

इंग्लैंड को 4-1 से हराया

एशिया कप चैंपियन

ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया

दक्षिण अफ़्रीका से 5 मैच की सीरीज़ में अबतक 1-1 *

दो महीने बाद 7 फरवरी से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप तक SKY की फॉर्म में वापसी ना सिर्फ़ टीम इंडिया को बेहद ताक़तवर बना देगी, बल्कि टीम इंडिया की लगातार दूसरे वर्ल्ड कप ख़िताब के लिए भी सबसे मज़बूत दावेदार के तौर पर टूर्नामेंट में कदम रखेगी.